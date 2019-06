Catalunya, a la cua en satisfacció dels ciutadans amb els seus centres de salut, segons l'OCU

L’estudi diu que només l’11% dels pacients catalans aconsegueixen cita per al metge de capçalera per al mateix dia o l’endemà de la petició

Catalunya se situa a la cua dels territoris de l’Estat pel que fa a la satisfacció dels ciutadans respecte als seus centres de salut, segons un estudi de la Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que situa en 60 punts sobre cent la nota mitjana obtinguda. És la segona més baixa de l’Estat –precedida de Canàries, amb 53 punts- en què destaquen les bones valoracions que obtenen els centre de salut a l'Aragó (70), la Rioja (70), Navarra (73) i el País Basc (73). Segons l’estudi, l’índex de satisfacció s’obté a partir de la valoració de diversos factors, com la facilitat per arribar al centre, l’horari de funcionament, l’estat de les instal·lacions, el temps d’espera, l’atenció telefònica i els serveis domiciliaris.Catalunya tanca també el rànquing de territoris on els ciutadans aconsegueixen cita per al mateix dia o per a l’endemà al metge de capçalera. Segons l’estudi, només ho aconsegueixen l’11% dels pacients catalans, mentre que a l’extrem oposat ho fan el 76% dels de la Rioja, el 69% dels d’Astúries, o el 67% dels de Navarra.Catalunya també se situa a la franja baixa de la valoració dels serveis d’urgències. Els ciutadans els valoren amb 60 punts sobre 100, per davant únicament de Canàries (55), Andalusia (58), i Múrcia (59). A l’extrem oposat novament Aragó (70), Cantàbria (71), Navarra (72) i el País Basc (75). Madrid queda en una posició intermèdia amb 63.Pel que fa al temps d’espera a urgències, Catalunya se situa a la part alta de la franja de minuts, en quarta posició per sota de les que més fan esperar els pacients: Comunitat Valenciana, Galícia i Andalusia. En concret, a Catalunya els pacients esperen 52 minuts fins que els atén el primer metge i 175 minuts de temps total a urgències. L’atenció més ràpida es fa a Extremadura (38 minuts fins al primer metge i 108 en total) i al País Basc (30 minuts d’espera i un total de 126)L’estudi data de la tardor del 2018 i l’OCU l’ha fet públic per donar a conèixer el nivell de satisfacció dels ciutadans amb els centres d’atenció primària i els serveis d’urgències. Segons aquesta entitat, hi van participar més de 6.000 persones i els resultats es poden comparar amb les enquestes sobre aquesta mateixa matèria que es van fer els anys 2003, 2009 i 2014.