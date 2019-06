Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació però el cos no té signes evidents de violència

Actualitzada 19/06/2019 a les 20:40

La Policia Local de Begur (Baix Empordà) ha trobat el cadàver en avançat estat de descomposició d'un veí de la població d'uns 70 anys amb qui la seva parella hauria conviscut més d'un mes. Uns veïns de la parella de la urbanització Residencial Begur han trucat al telèfon d'emergències 112 cap a tres quarts de set del matí alertant que sentien la dona cridar. Quan han arribat al lloc, els agents han pogut accedir a la casa i han trobat el cadàver momificat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. El cadàver no té signes evidents de violència però caldrà esperar als resultats de l'autòpsia per determinar les causes de la mort. La principal hipòtesi és que va morir per causes naturals. La dona ha ingressat al centre de salut mental del parc hospitalari Martí i Julià de Salt (Gironès).