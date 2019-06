Investiguen la suposada agressió d'una mestra de Terrassa a una nena

L'alumna hauria caigut a terra després que la docent l'agafés per la samarreta en haver dibuixat una bandera espanyola a l'àlbum

Actualitzada 19/06/2019 a les 10:41

El Departament d'Educació investiga una possible agressió per part d'una mestra a una alumna en una escola de Terrassa. La nena va ser atesa a l'hospital de la localitat aquest dilluns a la tarda. Segons publiquen alguns rotatius que han tingut accés a l'informe mèdic, la nena va explicar que havia dibuixat unes banderes d'Espanya amb la frase «Viva España» a l'àlbum de final de curs i que la professora, quan ho va veure, li va cridar, i la va agafar pel coll de la camiseta per fer-la fora de la classe, i que amb aquest moviment, la nena va caure a terra i es va donar cops a l'esquena. Educació ja ha encarregat un informe als serveis territorials per aclarir els fets.Segons aquest l'informe mèdic, la nena tenia molèsties a la zona toracicolumbar, en el primer dit de la mà dreta i molèsties a l'engonal dreta on té una hèrnia pendent d'intervenir. El mateix informe conclou que no hi ha '«signes d'alarma» i l'equip mèdic li dona l'alta mèdica amb analgèsic oral.L'escola no ha volgut donar la seva versió dels fets. Des de l'Ajuntament s'ha confirmat l'encàrrec de l'informe als Serveis Territorials que ha de servir per aclarir els fets.