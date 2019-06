Identificat el policia que va disparar la bola de goma que va ferir Roger Español l'1-O

L'acusació d'Irídia aporta al jutjat d'instrucció 7 un informe pericial amb les imatges que han permès la individualització i demanen investigar també un comandament

L'equip jurídic que porta Roger Español ha pogut identificar el policia nacional que va disparar la pilota de goma que va amputar l'ull a aquest votant de l'1-O a l'escola Ramon Llull de Barcelona. Després d'analitzar hores i hores d'imatges i d'un exhaustiu informe pericial, l'associació Irídia ha pogut individualitzar l'escopeter que va fer el tret, que va negar-ho quan va declarar al jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona com a investigat.A més, Irídia ha demanat al jutjat que citi com a investigat un dels comandaments d'aquell grup d'antiavalots perquè el fan responsable de dos trets de pilota posteriors dirigits cap a la zona on va caure ferit Roger Español i un grup de periodistes l'estava socorrent.