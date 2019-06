Hisenda tornarà l'IRPF de maternitat i paternitat als que ho van sol·licitar abans de la sentencia

La mesura pot beneficiar fins a 8.000 contribuents

Actualitzada 19/06/2019 a les 15:54

El Ministeri d'Hisenda ha confirmat que també tornarà l'IPRF de la prestació per maternitat i paternitat a aquells que ho havien demanat abans de la sentència del Tribunal Suprem (TS). Els serveis jurídics del ministeri han conclòs que malgrat tenir una resolució o sentència ferma contrària a la devolució, aquests pares i mares podran percebre l'abonament. La ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, ha comunicat la decisió als representants de l'Associació d'Afectats i Afectades per l'IRPF de Maternitat i Paternitat en el transcurs d'una reunió. L'objectiu ha estat resoldre una situació d'«injustícia» i que podria beneficiar unes 8.000 persones.El TS va dictaminar el 3 d'octubre del 2018 que les prestacions per maternitat estan exemptes de l'IRPF i des de llavors Hisenda va posar en marxa un procés per retornar-lo per als exercicis no prescrits, del 2014 al 2018.La nova interpretació també s'estén als empleats públics que perceben permisos de maternitat i paternitat a través de les mutualitats de previsió social i, en tot els casos, no només per als períodes prescrits ja que si es va presentar una reclamació que va suspendre la prestació es tindrà en compte aquest període que pot fer no superar els quatre anys de prescripció.Tot i això, pels casos entre 2014 i 2017 cal demanar la devolució a través del formulari electrònic habilitat per l'Agència Tributaria i pels anys anteriors és necessari presentar una sol·licitud per registre electrònic o en qualsevol registre de l'administració. En el cas d'aquells que tenien una resolució negativa, hauran de remetre un escrit a l'Agència Tributària mostrant la seva oposició a la resolució i l'administració procedirà a la devolució.Hisenda ha defensat que amb aquesta decisió «desapareix qualsevol possible discriminació» perquè «totes les mares i pares que van cobrar la prestació a partir del 2014 tindran dret a la devolució amb independència de si van presentar o no una reclamació prèvia a la sentència».Des de la sentència, més de 734.000 mares i pares havien rebut l'abonament fins a l'11 de juny, el que suposa més de 960 MEUR. Els contribuents amb dret al retorn han rebut uns 1.309 euros de mitjana. En el cas de les mares la percepció mitjana ha estat de 2.066 euros i en el cas dels pares de 483.