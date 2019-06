Els meteoròlegs alerten de la primera gran calorada de l'estiu per Sant Joan

La temperatura a les Terres de l'Ebre podria augmentar fins als 38 graus

Actualitzada 19/06/2019 a les 17:41

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha informat de l'arribada d'una massa d'aire molt càlid que s'aproparà a Catalunya procedent del nord d'Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental durant la setmana vinent. A partir del diumenge 23 començarà una pujada progressiva de la temperatura que tocarà sostre dimarts. L'episodi de calor es mantindrà la resta de la setmana. La predicció per dimarts indica que es podria arribar a valors màxims de temperatura d'entre 35 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, d'entre 31 i 36 a la resta de l'interior i al Prelitoral i d'entre 27 i 32 al litoral. A més, la temperatura mínima en algunes zones de la costa podria quedar per sobre dels 20 graus i fins i tot apropar-se als 25 en alguns punts.L'SMC ha emès un preavís de Situació Meteorològica de Perill per temperatura màxima extrema per al dimarts 25 de juny. L'entitat de predicció meteorològica afegeix que d'acord amb els models de previsió a mig termini l'episodi de calor es podria mantenir la resta de setmana.