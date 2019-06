El portal Haya llença una campanya de 6.000 immobles amb descomptes de fins al 40%

A Tarragona s'oferten 290 habitatges i 295 'immobles singulars'

Actualitzada 19/06/2019 a les 14:06

Immobles situats a Catalunya

Haya Real Estate ha posat a la venda una selecció de més de 6.000 immobles amb descomptes de fins al 40%, entre els quals destaquen més de 1.300 habitatges que poden adquirir-se per menys de 65.000 euros. L'oferta comercial, denominada 'Preus Flash', mantindrà els descomptes en preus fins al pròxim 31 de juliol.Els immobles seleccionats per a aquesta campanya se situen principalment en capitals de província, ciutats dormitori i petites poblacions. Per tipologia, en aquesta campanya s'ofereix tant habitatge urbà com de costa, a més de places de garatge, trasters, locals comercials i oficines, naus industrials i sòls en diferent grau de desenvolupament.La major part dels immobles es concentra a Catalunya, amb 1.950 immobles oferts. En Comunitat Valenciana s'han seleccionat 1.190 unitats, mentre que Andalusia i Murcia compten amb 980 i 330 immobles en campanya, respectivament.Els immobles oferts a Catalunya es concentren a les províncies de Barcelona, amb 215 habitatges i 595 immobles singulars, i Tarragona, amb 290 habitatges i 295 immobles singulars. A aquestes els segueixen Lleida, amb 125 habitatges i 225 immobles singulars, i Girona, amb 100 habitatges i 110 actius singulars.A Tarragona destaca un pis de dos dormitoris situat al Vendrell , amb un preu de 62.200 euros, quan l'anterior era de 74.939 euros.Entre els 'immobles singulars' oferts a Tarragona hi ha un local comercial a Vila-seca , que abans de la campanya costava 102.000 euros, i ara està rebaixat a 66.300.Haya gestiona bona part de la cartera d'immobles d'entitats financeres com Bankia, BBVA, Grupo Cajamar, ING, Liberbank i Sareb.