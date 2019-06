La sincronització automàtica de Google Drive i Google Fotos desapareixerà al juliol

Google cerca fer la connexió entre es dos productes menys confusa per a l'usuari

Actualitzada 17/06/2019 a les 15:51

Drive deixarà de sincronitzar-se automàticament amb Fotos a partir de juliol. Segons el que ha anuniat Google, els nous vídeos o fotos que es guardin a Drive no es mostraran automàticament a Google Fotos, i viceversa.En un comunicat, la companyia del cercador diu que vol fer la connexió entre Drive i Fotos menys confusa per a l'usuari. Pretén també evitar l'eliminació accidental de contingut, doncs allò que s'esborri a Drive no desapareixerà de Fotos, i viceversa.En tot cas, els vídeos o fotos de Drive que ja es trobin a Fotos abans de juliol, i al contrari, romandran allí, encara que ja no s'actualitzaran automàticament. Això sí, al no estar connectades ja totes dues aplicacions, des de juliol els arxius copiats en qualitat original ocuparan espai tant a Drive com a Fotos.Amb la intenció que l'usuari tingui «un major control sobre la còpia dels seus vídeos i imatges» des de Drive a Fotos, Google llançarà en aquesta segona l'eina 'Pujar des de Drive'. Amb ella podran seleccionar manualment els arxius que es vulguin importar a Fotos, inclosos els compartits.Google assegura que l'usuari podrà continuar tenint l'opció de 'còpia de seguretat i sincronització', tant a Windows com a MacOS, per a pujar arxius a totes dues aplicacions en alta qualitat i en la qualitat original.La diferència, aclareixen, és que en el primer cas no comptarà com a espai utilitzat del disponible en el compte, i en el segon només comptarà una vegada.