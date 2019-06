José Antonio Nieto assegura al jutjat d'instrucció 7 de Barcelona que la policia va actuar de forma «exemplaritzant» per evidenciar que el referèndum era il·legal

Actualitzada 18/06/2019 a les 17:13

Més comandaments investigats

L'exsecretari d'estat de Seguretat en el govern del PP José Antonio Nieto ha assegurat aquest dimarts que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van actuar durant l'1-O de forma «exemplaritzant» per evidenciar que el referèndum era il·legal i així fer-ho entendre a la ciutadania catalana. Nieto ha declarat com a testimoni davant del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, per videoconferència i durant prop de quatre hores, i, segons fonts jurídiques, ha justificat en tot moment l'actuació policial per fer complir la «llei» i la interlocutòria del TSJC, i ha defensat l'ús de les porres: «Hi són per utilitzar-les, no per ensenyar-les».Nieto ja va declarar com a testimoni en el judici al Tribunal Suprem, però en el cas de Barcelona l'actitud del magistrat ha estat més inquisitiva, ja que en diversos moments ha rebatut a Nieto en les seves afirmacions i l'ha tallat quan el testimoni qüestionava algunes preguntes o criticava els Mossos d'Esquadra.L'ex-secretari d'estat ha reiterat en diverses ocasions que l'objectiu del dispositiu policial era complir i fer complir la llei i la Constitució, complir la interlocutòria de la magistrada del TSJC Mercedes Armas i «fer comprendre» a la societat catalana que aquell referèndum era il·legal. Si la policia no hagués actuat o fet acte de presència, ha dit, bona part de la gent hauria pensat que allò era legal. Per això, l'actuació dels agents havia de ser «exemplaritzant i no simplement mirant» i donar a entendre que la legalitat es faria complir de totes totes. De fet, la intenció era que el referèndum no fos homologable internacionalment.En qualsevol cas, s'ha fet totalment responsable de l'operatiu, tot i no conèixer tots els detalls. Nieto ha explicat que ja a les 2 de la matinada del dia 1 ell va acudir a una reunió de coordinació a la Subdelegació del govern espanyol a Barcelona, amb el coordinador de l'operatiu, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos. A partir de les 5 del matí la reunió ja va ser permanent, amb constant comunicació amb els operatius a peu de carrer i veient les imatges que sortien als mitjans de comunicació.En tot cas, ha dit que les actuacions concretes a cada escola van ser decisions directes dels comandaments que hi havia a cada lloc i ha assegurat que la decisió de carregar contra els votants va ser conseqüència de la interlocutòria del TSJC, de la qual ha dit que ell només tenia la part dispositiva, i no l'argumentació on apareixia la necessitat de preservar la convivència ciutadana. Igualment, ha assegurat que els agents no tenen cap protocol concret sobre com actuar en desordres públics i aquell dia tampoc tenien cap indicació concreta de com preservar els drets fonamentals, perquè això, ha dit, ja ho saben i està recollit a la Constitució.La decisió de retirar els agents a la tarda es va prendre pel cansament dels antiavalots, que s'havien llevat a les 5 del matí, ha explicat. En canvi, ha assegurat que en cap moment va donar l'ordre de no detenir a ningú.A més, en tot moment ha defensat l'actuació concreta de tots els agents, assegurant que va ser «exemplar» i que no van actuar amb «violència extrema» tot i «l'ambient hostil» provocat pels CDR. Preguntat per l'instructor sobre com s'explica que hi hagués 300 ferits a Barcelona, Nieto ha dit que eren molt lleus i que alguns agents també van resultar ferits. No obstant, el magistrat li ha respost que hi havien fractures d'ossos i atencions hospitalàries entre els votants i en canvi cap baixa mèdica dels agents ni cap atestat per atemptat a l'autoritat contra els votants.De fet, Nieto ha assegurat que en l'actuació policial es va voler prioritzar la seguretat dels agents. Així, ha assegurat que tot el material policial està homologat, i per tant, «està per usar-lo, no per només ensenyar-lo».Preguntat sobre els criteris d'elecció dels col·legis, ha explicat que es van buscar els que tinguessin fàcils vies d'entrada i sortida, per no quedar bloquejats. En canvi, no ha aclarit perquè no es va actuar en gairebé cap escola privada o concertada. Justament, respecte l'actuació a l'escola Ramon Llull, on una pilota de goma va amputar un ull a un votant, Nieto ha dit que allà es van quedar trenta minuts «segrestats», i per això ha justificat l'ús d'aquests projectils com a proporcional i adequat.En acabar la declaració, Laia Serra, advocada que representa l'Ajuntament de Barcelona, ha afirmat que la declaració de Nieto confirma que l'actuació policial «no anava dirigida a evitar el referèndum o complir l'ordre del TSJC, sinó a invalidar-lo amb una actuació exemplaritzant perquè la societat comprengués que s'havia de complir la legalitat». També creu que Nieto ha admès que tenien una «capacitat limitada» per impedir totalment les votacions, però no li van dir a la magistrada del TSJC que rectifiqués la seva ordre. En el mateix sentit, quan es va veure que no es podia prioritzar la seguretat dels votants ni dels agents, Serra ha qüestionat que Nieto no ordenés paralitzar l'operatiu policial.A banda d'això, l'advocada també s'ha mostrat convençuda que tots els efectius a peu de carrer «sabien que havien de respectar els drets fonamentals» i que el resultat de la seva intervenció va ser «pèssim i inútil».Andrés García Berrio, advocat d'Irídia, ha dit que la declaració al jutjat barceloní ha aportat més informació que la que Nieto va fer al Suprem, i ha qualificat de «vergonyós» i «poc professional» que l'ex-secretari d'estat defensi que tota l'actuació va ser «correcta». Segons García Berrio, l'actuació de la Policia Nacional «volia deixar clar a la ciutadania que s'estava fent una cosa il·legal, més enllà de complir l'ordre del TSJC».Per la seva banda, el nou regidor de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, Marc Serra, s'ha mostrat satisfet per la declaració de Nieto, després que la fiscalia i l'advocacia de l'estat demanessin expulsar el consistori com a acusació popular. Per les declaracions d'aquest dimarts de Nieto, Serra espera que properament siguin investigats alts comandaments policials i responsables polítics, tot i que no ha volgut concretar a qui demanaran que s'investigui. En tot cas, creu que és evident que l'actuació policial l'1-O «no van ser agents descontrolats», sinó una actuació planificada, i ha recordat que a la capital catalana hi ha 41 agents investigats i quatre dels vuit comandaments a peu de carrer també. Per això, considera que ara s'entra en una nova fase judicial on caldrà investigar el disseny de l'operatiu policial.A preguntes dels periodistes, ha dit que la intervenció de l'Ajuntament en el procediment judicial no variarà tot i el pacte de govern amb el PSC, assegurant que el consistori defensa els drets humans de tothom, sigui o no independentista. A més, ha afirmat que aquesta personació com a acusació popular no ha sortit en les negociacions amb el PSC.A banda de Nieto també han declarat tres policies que van actuar a l'escola Mediterrània de la Barceloneta, un d'ells des de Canàries per videoconferència. Tots han seguit una línia similar a la d'altres agents i han assegurat que no van colpejar ningú, sinó que es van limitar a fer de cordó de seguretat perquè altres agents poguessin retirar les urnes. En cap moment van veure ferits ni ambulàncies, han dit, tot i que en moltes imatges es poden veure policies ben a prop dels lesionats. Un d'ells ha definit l'ambient que hi havia com a «hostil» tot i reconèixer, alhora, que els concentrats actuaven amb «passivitat», segons fonts jurídiques.