Facebook anuncia la seva criptomoneda Libra per a usar a WhatsApp i Messenger

Es gestionarà des d'una associació on també hi seran Visa, Mastercard, PayPal, eBay i altres marques tecnològiques

Actualitzada 18/06/2019 a les 13:32

Facebook i altres 27 organitzacions han anunciat aquest dimarts formalment la creació d'una nova criptomoneda, Libra, que podrà usar-se tant per a transaccions entre particulars com per a compres en establiments, i estarà integrada a WhatsApp i Messenger a partir de 2020.«La idea és fer tan senzill com sigui possible les transaccions financeres per a totes les persones del món, visquin on visquin i tinguin o no tinguin compte bancari», van explicar fonts de Facebook, principal impulsora de libra, que es basa com la resta de criptomonedes en una tecnologia de cadena de blocs o 'blockchain'.La criptomoneda, amb la qual es venia especulant des de fa dies però que no s'ha confirmat de forma oficial fins a aquest dimarts, no dependrà directament de l'empresa de Mark Zuckerberg, sinó que estarà gestionada per un consorci d'empreses agrupades sota l'Associació Libra amb seu a Ginebra (Suïssa).Aquestes empreses, que reben el qualificatiu de «membres fundadors» dins de l'associació, inclouen, a més de Facebook, a Visa, Mastercard, Vodafone, PayPal, eBay, Spotify, Uber, Lyft, Booking Holdings (propietària de Booking.com, Priceline.com i Kayak.com) i la signatura argentina de comerç electrònic Mercado Libre, entre altres.«Perquè una divisa global tingui èxit, no pot estar controlada per una sola entitat i encara menys per una entitat comercial com Facebook. Facebook tindrà veu a l'associació com tots els altres membres, ni més ni menys», van dir des de la xarxa social.Per a dur a terme la integració de la criptomoneda als seus serveis, l'empresa de Menlo Park (Califòrnia, els EUA) crearà una subsidiària financera, Calibra, que sí que dependrà íntegrament de Facebook i en la qual no participaran la resta de membres fundadors de l'associació.El primer producte de Calibra serà una cartera digital per a criptomonedes Libra accessible inicialment des de WhatsApp i Messenger (totes dues propietat de Facebook), encara que fonts de la companyia van explicar que els plans són poder ampliar-la en el futur a altres serveis com Instagram o el propi portal de Facebook.La cartera, que també tindrà la seva aplicació independent per a sistemes operatius Android i iOS, sortirà en 2020, «com més aviat possible, millor», van assegurar des de Facebook.Davant la gran quantitat d'escàndols vinculats a la privacitat i la gestió de les dades dels usuaris que han esquitxat a la companyia en els últims mesos, aquesta es va acurar a garantir que Calibra no compartirà informació del compte o dades financeres amb Facebook ni amb tercers «sense el consentiment del client».Així, segons l'empresa, les transaccions que es duguin a terme mitjançant Calibra no influiran, per exemple, en els anuncis que després li apareguin a l'usuari en la xarxa social, tret que aquest hagi donat permís exprés per a això.Sí que es compartiran dades financeres amb tercers, no obstant això, amb els següents propòsits: complir amb la llei de cada país, protegir els comptes dels clients davant possibles fraus, permetre el processament de pagaments i evitar l'activitat delinqüent.A diferència de la criptomoneda més popular actualment en el mercat, Bitcoin, Libraa estarà recolzada per una cistella d'actius subjacents, és a dir, que comptarà amb una reserva composta per dipòsits bancaris i deute sobirà de diversos països que fixaran el seu valor i reduiran la volatilitat.«Bitcóin és molt volàtil, la qual cosa la fa perfecta per a gent que vol usar-la com un actiu d'inversió, però nosaltres volem una divisa de baixa volatilitat que la gent pugui usar en el seu dia a dia», van apuntar des de Facebook.La idea és que, en rebre un pagament en Libra, els usuaris puguin decidir si mantenen aquest valor en la moneda digital o el canvien a la seva divisa domèstica d'acord amb la conversió que correspongui i el transfereixen a un banc local.Malgrat exercir de facto de «banc central» de la criptomoneda, les fonts consultades van assegurar que l'Associació Libra «no definirà una política monetària», sinó que la quantitat de Libra en circulació vindrà determinada exclusivament per la demanda que hi hagi en el mercat.Per a encunyar noves criptomonedes en cas que la demanda creixi, hi haurà uns «revenedors autoritzats» per l'associació que hauran de dipositar en la reserva un valor equivalent en altres divises a la quantitat que vulguin «imprimir», i el procés oposat tindrà lloc en cas que es retirin monedes de la circulació.