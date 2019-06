Els Mossos investiguen la mort d'una noia a Mataró com un homicidi

La mare de la menor ha denunciat la desaparició del seu fill

Els Mossos d'Esquadra investiguen com un homicidi la mort de la menor de 14 anys el cadàver de la qual va ser trobat amb ferides d'arma blanca a la seva casa de Mataró (Barcelona), encara que totes les hipòtesis continuen obertes, i busquen al seu germà, també menor, segons ha anunciat aquest dimarts l'alcalde de la localitat.En una compareixença davant els mitjans, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha explicat aquest dimarts que la policia catalana li ha confirmat que investiga el cas com un homicidi i que no ha localitzat ara per ara al germà, de 17 anys, que porta diversos dies en parador desconegut. No obstant això, segons fonts de la recerca, l'informe preliminar de l'autòpsia del cadàver no descarta cap opció sobre la mort de la noia.Segons els Mossos, el germà de la menor trobada morta diumenge al seu pis de Mataró, amb un tall al coll, no és sospitós. En un primer moment, el fet que el noi desaparegués coincidint amb el crim va despertar les especulacions, però la recerca que fan els Mossos d'Esquadra per ordre del jutjat «no té cap motivació per indici criminal». Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la recerca està motivada per «protegir la integritat» del jove, arrel de la denúncia per desaparició que va presentar la mare, i té un «protocol específic d'aplicació» en ser un cas que afecta un menor d'edat.Com és habitual en aquest tipus de casos amb totes les hipòtesis obertes, segons les fonts, els Mossos treballen seguint les pautes de la recerca d'un cas d'homicidi. La titular del jutjat d'instrucció número 3 de Mataró, que ha decretat el secret del cas, està a l'espera de l'informe definitiu que ampliï el resultat preliminar de l'autòpsia i de rebre l'atestat dels Mossos d'Esquadra.El cadàver de la nena va ser localitzat poc després de les 22.00 hores del diumenge en un pis d'aquesta localitat barcelonina, després que la mare, d'origen rus i que segons alguns veïns es trobava fora del país, alertés a uns amics perquè feia dies que no podia contactar amb els seus dos fills. Quan els amics van aconseguir accedir a l'habitatge van localitzar a la seva habitació el cadàver de la menor amb ferides d'arma blanca.L'alcalde, en nom d'Ajuntament de Mataró, ha lamentat aquest crim i s'ha mostrat confiat en una ràpida resolució del cas, que ha commocionat als veïns de Mataró. Bote, que ha indicat que no podia donar més detalls del succeït en estar el cas sota secret, ha dit que el consistori s'uneix al dolor de la família i amics i ha posat a la seva disposició tots els mecanismes de suport psicològic.L'Ajuntament ha convocat a la ciutadania a participar en una concentració a les 18.30 hores a la porta consistorial per a mostrar el seu rebuig a aquest assassinat i el suport als afins de la víctima.