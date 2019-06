El cas Púnica esquitxa l'exministre del PP Josep Piqué en una suposada adjudicació irregular

Segons la Ser, la UCO de la Guàrdia Civil hauria descobert irregularitats dins el projecte de la Ciutat de la Justicia de Madrid

Actualitzada 18/06/2019 a les 09:02

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil haurien descobert indicis que Josep Piqué estaria implicat en una suposada adjudicació irregular del contracte d'execució i explotació del campus de la Ciutat de la Justícia, segons ha avançat la Cadena Ser. Extreuen les seves sospites de documentació del 'cas Púnica'. En concret, de dues cadenes de correus electrònics entre l'exministre i llavors vicepresident d'OHL, Josep Piqué, l'exconseller delegat, Javier López Madrid, i un altre directiu. Segons aquests correus, haurien contactat amb el llavors president de la Comunitat, Ignacio González, perquè fes de mitjancer. La mesa de contractació va proposar adjudicar aquest contracte milionari a la UTE formada per OHL i Acciona l'any 2015, amb un valor de 771 MEUR.Els agents ho sospiten després d'analitzar documents del 'cas Púnica' i han remès aquesta informació al jutjat número 6 de l'Audiència Nacional, que l'ha derivada al seu homòleg del jutjat 5, José de la Mata. Piqué ha negat a la Ser que pretengués arreglar el contracte.En la primera de les cadenes de correus, entre el 7 i 8 d'abril del 2015, el llavors director general de l'activitat d'OHL a Espanya, Rafael Martín de Nicolás, comunica a Piqué que s'han presentat al concurs en UTE amb Acciona i que creu que tenen moltes possibilitats per les «converses mantingudes prèviament» amb els serveis tècnics. Però afegeix que seria «molt important fer gestions al més alt nivell», i situa el nom d'Ignacio González.Piqué li reenvia el correu de Martín de Nicolás a Javier López Madrid i li pregunta com ho veu, i aquest li respon que ja ho va fer en el seu moment, però que li torna a comentar (en referència a Ignacio González). Piqué li respon donant-li les gràcies.La segona cadena de correus és del 29 d'abril. El llavors vicepresident d'OHL rep un correu de Rafael Martín de Nicolás i ho reenvia a Javier López Madrid. En aquest cas, Martín de Nicolás explica que han estat informats «molt confidencialment» que la seva oferta era la millor, però que dos dels cinc membres de la mesa de contractació creien que la UTE no complia amb el plec de condicions. També afegeix que havia entregat a la mesa una «nota per conducte extraoficial» per demostrar que això no era així. Aquests correus, segons la UCO, podrien ser indicatius de «possibles intents de manipulació de l'adjudicació» del contracte.La mesa va proposar finalment adjudicar el contracte a la UTE d'OHL i Acciona. Aquell mateix mes, Cristina Cifuentes va rellevar en la presidència de la Comunitat de Madrid Ignacio González. L'adjudicació va quedar en suspens i les empreses van iniciar llavors un procediment judicial per reclamar una indemnització a la comunitat. El cas està pendent de sentència del Tribunal Suprem.