Troben el cos sense vida d'una menor a casa seva a Mataró

Els Mossos no descarten cap hipòtesi sobre la seva mort

Actualitzada 17/06/2019 a les 12:51

El cadàver d'una menor va aparèixer diumenge a la nit a casa seva a Mataró, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat fonts policials. L'avís va arribar poc després de les 22 hores. Els Mossos d'Esquadra estan pendents de l'autòpsia per confirmar el tipus de mort i de moment no descarten cap possibilitat, han explicat les mateixes fonts. Segons l'emissora, la noia té 13 anys i té un tall al coll. Un conegut de la mare l'hauria trobat. Diversos veïns han explicat al'ACN que es tracta d'una família russa i que la mare hauria marxat al seu país fa un parell de dies, quedant-se la noia amb el seu germà, que és més gran.La comissió judicial de guàrdia de Mataró, formada per una magistrada, una lletrada, el fiscal i el forense, es va traslladar diumenge a l'habitatge per procedir a l'aixecament del cadàver. El cas l'investiga el jutjat d'instrucció número 3 de Mataró i està sota secret, pendent de l'informe d'autòpsia.Aquest dilluns molts mitjans s'han apropat a l'immoble, situat al número 83 del carrer Burriac, al barri de Cerdanyola, un dels extrems de la ciutat i a tocar de la C-60.