La fiscalia sobre els presos: «no han mostrat penediment i han de continuar a presó»

El ministeri públic sosté que es manté el supòsit de la reiteració delictiva i que el judici ha demostrat la seva culpabilitat

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:48

La fiscalia rebutja que es deixi en llibertat Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Dolors Bassa perquè considera que la proximitat d'una possible sentència condemnatòria manté el supòsit de risc de fuga, però també perquè les últimes paraules dels encausats van demostrar, al seu parer, que també hi ha risc de reiteració delictiva. Segons el ministeri públic, els processats no van demostrar penediment, sinó tot el contrari, «han insistit fins al final en el rebuig frontal a la restauració de l'ordre jurídic per part de l'Estat i en l'absoluta convicció que tornarien a cometre els fets delictius que són objecte del procediment». A més, afegeix que el judici ha demostrat la seva culpabilitat.El ministeri públic creu que els supòsits que van motivar la presó provisional dels encausats es mantenen després del judici: la gravetat dels delictes, el risc de fuga i el de reiteració delictiva. Pel que fa a la possibilitat de fugir, argumenta que mantenir aquesta mesura cautelar «es fa fins i tot més necessari un cop ha acabat el judici davant la imminència del dictat de la sentència», i més quan aquesta serà ferma i no es podrà recórrer.Segons la fiscalia, el judici oral «només ha servit per provar la participació dels acusats en el més greu delicte contra l'ordre constitucional». A això li ha sumat el fet que disposin de connexió amb altres processats que han fugit. Si seguissin aquest camí, això faria «impossible» l'execució d'una sentència condemnatòria.Pel que fa al risc de reiteració delictiva, esgrimeix que els acusats no han demostrat «sentiment de penediment per la greu agressió a l'ordre constitucional que van protagonitzar». Ha fet referència a les últimes paraules dels presos, on hi veu una «actitud permanent de resistència civil i institucional enfront de l'ordre constitucional».