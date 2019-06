L'Estat convoca 8.102 places de funcionari

Els interessats disposen fins al 15 de juliol per a inscriure's als diferents processos selectius

Actualitzada 17/06/2019 a les 15:59

L'Administració General de l'Estat ha convocat aquest dilluns els processos selectius per a cobrir 8.102 places que formen part de l'Oferta d'Ocupació Pública (OPE) de 2018 i, en alguns cossos, de la de 2019, i per a les quals esperen uns 200.000 aspirants. Segons ha informat el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, els interessats disposen de 20 dies hàbils, a partir de demà i fins al 15 de juliol, per a inscriure's als diferents processos selectius.El Govern assenyala que suposa un increment del 71,5% sobre les 4.725 places ofertes en la convocatòria anterior.Entre les places ofertes, destaca la convocatòria de 1.444 places per a ingrés lliure al Cos General Administratiu i de 2.029 places al Cos General Auxiliar Administratiu de l'Administració de l'Estat. En aquests cossos, «amb l'objectiu d'atendre al més aviat possible les necessitats urgents d'incorporació de nous empleats públics», s'acumulen les places de 2018 i 2019.El Govern apunta que l'edat mitjana a la plantilla de l'Administració General és de 52 anys i amb unes previsions de jubilació de la meitat dels empleats públics (gairebé 70.000) en deu anys.La convocatòria inclou 1.081 places (681 d'ingrés lliure i 400 de promoció interna) per al Cos de Gestió de l'Administració civil de l'Estat; 3.729 places (2.029 d'ingrés lliure i 1.700 de promoció interna) per al Cos General Administratiu de l'Estat i 2.444 places (1.444 d'ingrés lliure i 1.000 de promoció interna) per al Cos General d'Auxiliars.Es convoquen, a més, 358 places (218 d'ingrés lliure i 140 de promoció directa) per al Cos de Gestió dels Sistemes i Informàtica de l'Administració de l'Estat, així com 490 places (385 d'ingrés lliure i 105 de promoció interna) per al Cos de Tècnics Auxiliars d'Informàtica de l'Administració de l'Estat.Del total de les places convocades, 596 es reserven per a cobrir-les per persones amb discapacitat, la qual cosa representa també un increment del 58,5% sobre les places convocades per a elles l'any anterior.