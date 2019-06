Entitats espanyolistes demanen que es recorrin els juraments dels regidors independentistes

Impulso Ciudadano, S'ha Acabat!, Aixeca't-Levántate i Cataluña por España creuen que els que van utilitzar la fòrmula de l'AMI no s'adeqüen a la llei

Actualitzada 17/06/2019 a les 18:22

MÉS INFORMACIÓ La JEC obliga als regidors independentistes a acatar la Constitució per accedir al càrrec

Les entitats contràries a la independència de Catalunya Impulso Ciudadano, S'ha Acabat!, Aixeca't-Levántate i Cataluña por España han demanat al govern espanyol i als partits polítics que recorrin les fórmules de jurament i promesa dels regidors independentistes que van emprar la proposta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), que consideren contrària a la llei. La Junta Electoral Central va emetre una resolució en la qual recordava als edils sorgits de les eleccions municipals que han de sotmetre's a la Constitució per accedir al càrrec i que «només» es consideraran vàlides les fórmules de jurament o promesa «que expressament manifestin la voluntat incondicionada» d'acatar-la.En un comunicat, aquestes organitzacions asseguren haver analitzat les fórmules d'alguns regidors independentistes i han conclòs que han promès o jurat «contra l'ordenament constitucional i la legalitat vigent», per la qual cosa ho consideren un «frau de llei». A més, creuen que les fórmules «estrambòtiques» s'han de declarar nul·les perquè busquen «desnaturalitzar i buidar el lleial compromís que s'ha d'esperar dels representants públics». Per tot plegat insten els poders públics a presentar recursos contenciosos-electorals sol·licitant l'anul·lació d'aquests juraments i promeses.L'AMI va enviar als seus associats una fórmula perquè els regidors accedissin al càrrec «per la república catalana», però va puntualitzar que havia d'emprar-se un cop feta la promesa o jurament que preveu l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) per tal que no s'invalidés l'acte de presa de possessió.