Cs trenca amb Valls a l'Ajuntament de Barcelona per haver facilitat la investidura de Colau

Arrimadas assegura que tant l'alcaldessa com Maragall posen el consistori «al servei del separatisme»

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:27

La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dilluns que el partit trenca amb l'ex-primer ministre francès Manuel Valls i que els seus tres regidors conformaran un grup diferenciat a l'Ajuntament de Barcelona. Així ho ha decidit el Comitè Permanent del partit taronja, que s'ha reunit aquest dilluns a Madrid, després que Valls, Celestino Corbacho i Eva Parera votessin a favor d'investir Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona. «Colau ha fet el mateix que faria Ernest Maragall, que és com a primera mesura posar l'Ajuntament al servei del separatisme», ha lamentat Arrimadas després de l'anunci de la batllessa de tornar a col·locar el llaç groc a la façana del consistori.Com que Barcelona pel Canvi-Cs es va registrar com a coalició, els tres regidors taronges –María Luz Guilarte, Paco Sierra i Marilén Barceló– podran tenir grup propi a l'Ajuntament i Valls, Corbacho i Parera també. Arrimadas ha explicat que el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ja ha comunicat la decisió a l'ex-primer ministre francès. Tant Arrimadas com el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, van assegurar ahir diumenge que seguirien treballant amb Valls perquè comparteixen «valors i programa». El mateix Carrizosa ha publicat aquest dilluns a Twitter que la seva formació treballarà «per una Barcelona oberta i plural que miri al futur» i que els tres regidors de Cs «seguiran defensant la llibertat i la igualtat».Arrimadas ha assenyalat que la investidura de Colau ha suposat una discrepància «molt profunda» entre l'entorn de Valls i el partit. Mentre que Valls va justificar-ho per impedir que ERC aconseguís l'alcaldia de Barcelona –en ser la força més votada ho hauria aconseguit sense necessitat de pactar–, per a Cs «la diferència entre Ada Colau i Ernest Maragall és molt poca». «Som els qui sabem que entre Colau i Ernest Maragall no hi ha gaire diferències», ha insistit, i ha recordat que la primera proposta que va llançar la líder de BComú va ser tornar a posar el llaç groc al balcó de l'Ajuntament.Les relacions entre Valls i la cúpula de Cs eren tenses des del pacte d'investidura andalús, pel qual el popular Juanma Moreno va accedir a la presidència de la Junta d'Andalusia amb els vots de Cs i de Vox, que l'ex-primer ministre francès va censurar. El mateix dia de les eleccions municipals, en saber-se els resultats, Valls va tornar a avisar que no consentiria un nou acord que inclogués Vox per governar en aquest cas Madrid –com ha acabat passant– i va dir que seria «un motiu per trencar amb el partit».