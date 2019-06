Campanya de controls d'alcoholèmia i de drogues a les carreteres per la proximitat de Sant Joan

La policia posarà el focus en els conductors beguts i drogats entre el 18 i el 24 de juny

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:34

El Servei Català de Trànsit comença aquest dimarts una campanya de controls d'alcoholèmia i de drogues per la proximitat de la revetlla de Sant Joan. La policia posarà el focus en els conductors beguts i drogats entre el 18 i el 24 de juny. Els controls es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia per conscienciar la ciutadania que aquesta problemàtica pot provocar accidents de trànsit mortals i greus. L'última campanya preventiva, al febrer, va permetre detectar 667 positius per alcoholèmia (el 4,57%) i 291 per drogues. Fa quatre mesos, coincidint amb Carnestoltes, es van registrar 107 positius penals per alcohol i 560 administratius.De cara a la nit de revetlla i al dia de Sant Joan, Trànsit insisteix que el consum d'alcohol i drogues és incompatible amb la conducció, i remarca la importància de la figura del conductor alternatiu.