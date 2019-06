76 eurodiputats insten a «protegir els drets polítics» de Junqueras, Puigdemont i Comín

Reclamen a l'òrgan que exigeixi a la JEC «respecte pels resultats de les eleccions europees»

Actualitzada 17/06/2019 a les 19:31

La decisió de la JEC

76 eurodiputats sortint i electes ha exigit a la mesa de l'Eurocambra que «reconegui i respecti els drets polítics» d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín i que garanteixi que puguin «exercir el seu càrrec». Coincidint amb el dia que la JEC ha convocat als escollits a les eleccions europees del 26-M, aquests polítics de formacions diverses han denunciat en una carta a l'òrgan format pel president i els vicepresidents del Parlament Europeu que les autoritats espanyoles han «impedit» als electes d'ERC i JxCAT assumir el seu mandat. Per això, exigeixen que la mesa demani a la JEC i a les autoritats judicials espanyoles que «respectin els resultats de les eleccions europees».«Els actes de les autoritats espanyoles atempten contra els drets polítics dels eurodiputats escollits Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín i més de 2 milions de ciutadans europeus que van votar per ells», denuncien.Per a la setantena d’eurodiputats, l'actitud de l'Estat espanyol cap a aquests polítics d’ERC i JxCat constitueix «una violació inacceptable» de les normes de la cambra i dels tractats de la Unió Europea.«És una clara violació dels seus drets polítics i un menyspreu de més de 2 milions de ciutadans europeus que els han votat», afirma la carta.Per als signants hi ha «una intenció clara» per part de les autoritats espanyoles «d’impedir que els eurodiputats afectats tinguin tots els drets i llibertats» com a membres de l’Eurocambra.A més, també consideren que les decisions de les autoritats espanyoles pretenen «impedir qualsevol debat al Parlament Europeu que pugui posar en qüestió el judici als líders socials i polítics catalans».La mesa del Parlament Europeu es reuneix aquesta tarda a Brussel·les i almenys quatre vicepresidents de la cambra esperen que el president de la institució Antonio Tajani expliqui a la trobada perquè es va vetar l'entrada a Puigdemont i Comín com a eurodiputats electes a principis de mes.Entre els signants eurodiputats de cinc grups parlamentaris: Socialistes i Demòcrates, Renovar Europa, Conservadors i Reformistes Europeus, Verds/ALE, GUE/NGL i Identitat i Democràcia. Per exemple, han firmat eurodiputats d’Escòcia (Alyn Smith), Irlanda (Liadh Ní Riada), Finlàndia (Anneli Jäätteenmäki), Itàlia (Enrico Gasbarra, Barbara Spinelli) i França (Karima Delli, José Bové, Michèle Rivasi).Entre els polítics de l'Estat que hi han donat suport hi ha Ramón Tremosa (PdeCat), Josep-Maria Terricabras (ERC), Jordi Solé (ERC), María Dolores Sánchez Caldentey (Podemos), Izaskun Bilbao (PNB) i Pernando Barrena (EH-Bildu).La JEC ha declarat vacants els escons al Parlament Europeu d'Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. La llei electoral espanyola preveu un termini de cinc dies des de la seva proclamació fins que acatin la Constitució davant la JEC. Un cop transcorregut aquest termini, l'organisme declara vacants aquests escons (article 224.2 LOREG). Això és el que ha passat aquest dilluns al Congrés, ja que cap dels tres electes ha estat presencialment a l'acte d'acatament.En el cas de Junqueras, perquè el Suprem li ha denegat el permís per fer efectiu l'acatament. I en el cas de Puigdemont i Comín perquè no han anat presencialment a Madrid i la JEC no ha acceptat l'acta signada per un notari belga que ha intentat presentar el seu lletrat, Gonzalo Boye, en nom seu.