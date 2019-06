Un problema al sistema elèctric deixa sense llum Argentina i Uruguai

S'ha vist afectada la capital argentina, i la resta de províncies del país, i tot el territori d'Uruguai

Actualitzada 16/06/2019 a les 17:49

Argentina i Uruguai han començat el diumenge sense energia elèctrica a causa d'una fallada massiva en la interconnexió de tots dos països, ha confirmat l'empresa Edesur, subministradora del servei.«Una fallada massiva al sistema d'interconnexió elèctrica ha deixat sense energia a tota l'Argentina i l'Uruguai. Ampliarem amb més informació», ha assenyalat la citada companyia en un missatge al seu compte de Twitter.Segons mitjans locals, el tall energètic afecta a la capital argentina i a la resta de províncies del país, entre elles, les que es preparaven per a iniciar eleccions locals com a Santa Fe, San Luis, Formosa i Tierra de Fuego.Els serveis de transport han quedat interromputs a Buenos Aires per la falta de senyalització després d'iniciar-se la fallada, al voltant les 07.00 hora local (10.00 GMT), segons les fonts.També l'Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) d'Uruguai ha confirmat al seu compte de Twitter que a «les 7.06 un desperfecte a la xarxa argentina ha afectat el sistema interconnectat deixant sense servei tot el territori nacional, igual que diverses províncies del veí país».