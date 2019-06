Dotze detinguts en una operació contra la venda d'heroïna i haixix a Barcelona

Els Mossos i la Guàrdia Urbana desmantellen també un laboratori per adulterar i guardar la droga a Ciutat Meridiana

Actualitzada 16/06/2019 a les 10:42

Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut dotze persones per tràfic d'heroïna i haixix a Barcelona en una operació contra el tràfic a petita escala. Els agents han desmantellat tres punts de venda als barris de Verdum i Roquetes i un pis que funcionava com a laboratori per adulterar i guardar la droga a Ciutat Meridiana. A més, s'han intervingut un quilo d'heroïna, 150 grams de cocaïna, 160 grams d'amfetamina i 150 grams d'haixix, balances de precisió, 15.000 euros, llistats de control de vendes i tres armes detonadores.L'operatiu es va fer el 12 de juny amb la participació de 150 agents dels dos cossos policials, i també va incloure vuit escorcolls a Barcelona, Cerdanyola, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.Els 12 detinguts són onze homes i una dona, d'entre 30 i 60 anys i de nacionalitat espanyola, de Guinea Bissau, el Marroc i Tanzània. Set dels arrestats han ingressat a presó.La investigació va començar a finals d'estiu de l'any passat, quan va haver-hi diversos encastaments en comerços del districte i atracaments en farmàcies. Els autors, segons la policia, tenien aspecte de consumidors de drogues i cometien robatoris poc especialitzats.Agents de proximitat de Mossos i Guàrdia Urbana van contactar amb els veïns de Verdum i Roquetes arran de les queixes per consum d'heroïna al carrer, que feia anys que s'havia eradicat de la zona però que va reaparèixer.Els dos cossos van iniciar llavors un operatiu conjunt per investigar els domicilis des d'on es distribuïa la droga, i van localitzar tres punts de venda on s'oferia la droga a toxicòmans que la consumien per via intravenosa o consumidors que la fumaven. Els agents també van detectar la venda d'altres estupefaents com haixix o cocaïna.A banda, també es va investigar l'origen de la droga, i es va concloure que l'heroïna entrava per la via africana, transitant des dels països productors fins a Tanzània abans d'arribar a Europa.La investigació es va fer per dues vies: una tutelada pel Jutjat d'Instrucció 20 i l'altra pel Jutjat d'Instrucció 32, tots dos de Barcelona.