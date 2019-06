Campanya als països d'origen dels turistes per combatre la «sensació d'impunitat» davant les multes

L'estratègia conjunta amb els consolats s'ha ideat perquè una de cada quatre víctimes mortals és estrangera

Actualitzada 16/06/2019 a les 09:58

Reunions amb els consolats per adequar el missatge a cada orígen

El missatge adverteix de les conseqüències de no complir les normes

Una de cada quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes és una persona estrangera. Aquesta va ser la conclusió d'un estudi sobre accidentalitat i és el punt de partida d'una nova estratègia que començarà aquest estiu per conscienciar als estrangers que visiten Catalunya. Els consolats que participen en la inciciativa, que han estat «molt receptius», segons ha explicat a l'ACN l'intendent Vicenç Gasulla, difondran els missatges de Trànsit en set idiomes a través de pàgines web, díptics o empreses de transport, entre d'altres. El missatge és una crida a complir les normes de circulació, explica la presència policial i els radars que es trobaran i vol combatre la «sensació d'impunitat» davant les multes advertint-los que els agents els podran reclamar totes les sancions pendents i si no les paguen els podran immobilitzar el vehicle.El sotscap de la Comissaria general de mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Vicenç Gasulla, ha explicat que l'estudi que ha motivat la iniciativa va analitzar la sinistralitat a les carreteres catalanes entre el 2016 i el 2018. L'informe també va mostrar que diverses nacionalitats concentraven altes quantitats de multes de la mateixa tipologia.Pel que fa a les nacionalitats amb més denúncies, destaquen les multes per velocitat a Alemanya, Andorra, França, Itàlia i el Regne Unit, mentre que al Marroc, Portugal i Romania despunten les que estan relacionades amb la documentació, normalment vinculada amb el tràfic de mercaderies.«Vam pensar que d'alguna manera havíem d'intentar arribar a aquest col·lectiu perquè tinguin consciència de la realitat viària d'aquest país, de com està funcionant i quins són els riscos que pot tenir circular a les nostres carreteres», ha indicat Gasulla.Arribar a la població estrangera amb els mitjans tradicionals utilitzats fins aquest moment no era fàcil perquè, a més, «no tots els estrangers segueixen els mateixos patrons». Per aquest motiu primera vegada van decidir convidar els consolats a una trobada per explicar-los de manera individualitzada les principals denúncies que rebien els seus ciutadans i així pensar una estratègia conjunta per conscienciar-los. «La receptivitat va ser immediata», ha indicat Gasulla.D'aquestes trobades n'ha sortit el compromís de difondre un missatge elaborat per Trànsit als països d'origen dels turistes a través de diversos mitjans, un missatge que arribarà en anglès, francès, italià, alemany, portuguès, àrab i romanès segons els estats. A cada trobada s'han identificat les millors maneres per arribar als ciutadans de cada país.A part de les pàgines web dels consolats, s'inclouran díptics en la documentació de les empreses de lloguer de vehicles i de grans embarcacions com Grimaldi, es faran falques en àrab per la ràdio Aswat i es distribuiran en les àrees de servei de Catalunya, entre d'altres.En aquests moments s'està enllestint el disseny de la presentació del missatge, que aquest estiu es començarà a difondre. El text fa una crida a mantenir la concentració i complir les normes i adverteix de la presència policial i dels radars instal·lats per prevenir els excessos de velocitat. També fa recomanacions en cas d'accident o emergènciaLes últimes paraules volen servir per combatre la «impunitat» que hi ha al voltant de les multes indicant que cal pagar la sanció en el moment de la denúncia. Gasulla apunta que en aquest moment hi ha molta ignorància «que cal trencar» respecte a les multes. Recorda que quan els agents aturen un turista li poden reclamar totes les sancions pendents i si no les paguen poden immobilitzar el vehicle.Aquest estiu es viurà una «primera prova» per comprovar l'efectivitat d'aquests missatges en orígen. «Necessitarà una posvaloració, però si hi ha dades que ens reafirmen que la iniciativa és bona és molt probable que tingui continuïtat», ha reblat Gasulla.