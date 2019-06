Mata a la seva parella i se suïcida calant foc al domicili

L'home estava en llibertat condicional després de ser condemnat per assassinar a la seva exparella

Actualitzada 14/06/2019 a les 18:57

Els cadàvers d'un home i una dona han estat trobats aquest divendres a l'interior d'un domicili en el qual s'havia registrat un incendi, situat al carrer Espejo Blancas de Còrdova. Els cossos presentaven ferides per arma blanca.Segons la principal línia d'investigació les dues víctimes mantenien una relació sentimental, l'home de 45 anys hauria matat a la dona de 49 i nacionalitat brasilera. Després l'home hauria calat foc a l'habitatge per tal de suïcidar-se.L'home estava en llibertat condicional després de ser condemnat l'any 2000 per assassinat a la seva exparella a Cadis. Al lloc dels fets s'hi han personat Bombers, Policia Nacional, Policia Local i l'EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias).