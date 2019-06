La nova meravella de Pixar que defensa els gossos denominats com 'raça potencialment perillosa'

Es tracta d'una història que pretén conscienciar sobre l'estigma que han adquirit certes races de gossos

Actualitzada 14/06/2019 a les 20:28

Rosana Sullivan ha presentat el curtmetratge d'animació Kitbull, la nova producció de Pixar i Kathryn Hendricksoni distribuïda per Walt Disney Studios Motion Pictures, que ha aconseguit fer encongir el cor als espectadors.Es tracta d'una història que pretén conscienciar sobre l'estigma que han adquirit certes races de gossos. En aquest curtmetratge el protagonista és un gos de raça pitbull, una de les denominades 'potencialment perilloses'. El curtmetratge recull valors com el maltractament animal, l'empatia, l'amistat i mostra com no ens podem refiar de les aparences.No hi ha races perilloses, sinó propietaris incompetents. Ni gossos ni gats haurien de viure al carrer. Són algunes de les reflexions d'una peça de nou minuts de durada de ben segur que es convertirà en imprescindible pels amants dels animals.