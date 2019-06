El ministeri públic considera que la immunitat s'adquireix després d'haver acatat la Constitució i un cop iniciat el període de sessions

Actualitzada 15/06/2019 a les 11:12

La Fiscalia s'ha oposat aquest divendres a la petició de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín perquè se'ls retirés l'ordre de detenció en territori espanyol amb l'objectiu de desplaçar-se a Madrid per recollir l'acta de diputat al Parlament Europeu. L'escrit, signat per Javier Zaragoza, argumenta que la immunitat en territori estatal per la condició d'eurodiputat s'adquireix després d'haver acatat la Constitució davant de la Junta Electoral –un acte que està previst per dilluns que ve- i de prendre possessió del seu escó en el transcurs de la primera sessió que se celebri al Parlament Europeu. D'altra banda, recorda que tant Puigdemont com Comín ostenten la condició de processats i en situació de «rebel·lia» i que només es podrà retirar l'ordre de detenció perquè «s'han presentat voluntàriament» davant les autoritats espanyoles o perquè hagin estat detinguts.