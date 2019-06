Mor un home després que la policia el reduís per amenaçar la llogatera del seu pis a Salt amb una destral

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació però l'autòpsia apunta que va ser una mort sobtada per aturada cardíaca

Actualitzada 13/06/2019 a les 15:16

Un home de 60 anys ha mort aquest dimecres a la nit després que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Salt el reduïssin per amenaçar, armat amb una destral, una dona que li tenia llogada una habitació en un pis al carrer Pep Ventura 66. Els fets van passar ahir prop de les deu de la nit i uns veïns van alertar trucant al telèfon d'emergències 112. Quan les patrulles van arribar al lloc, van localitzar l'home visiblement alterat que es va resistir a la detenció i els agents el van haver de reduir per detenir-lo com a suposat autor d'un delicte d'amenaces i de resistència a agents de l'autoritat. Segons fonts del cas, quan el tenien emmanillat efectius del SEM el van examinar, aleshores estava conscient. Quan anaven a traslladar-lo, però, va perdre el coneixement i va morir. Els Mossos han obert una investigació però l'autòpsia apunta que va ser una mort sobtada per aturada cardíaca.L'home de 60 anys era el propietari d'un pis situat al carrer Pep Ventura 66 de Salt (Gironès) i tenia una habitació llogada a un matrimoni. Cap a dos quarts de deu de la nit, segons fonts del cas, l'home va agafar una destral i va començar a amenaçar la dona a qui tenia de llogatera mentre li deia, també, que mataria el seu marit (que en aquell moment no era al pis).Segons les mateixes fonts, la dona va poder trucar per telèfon per demanar ajuda, tot i que el propietari de l'immoble continuava proferint amenaces. Els Mossos d'Esquadra informen que el telèfon d'emergències 112 va rebre l'alerta cap a les deu de la nit.Fins al pis s'hi van traslladar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Salt. Quan els agents van arribar al pis, van trobar l'autor de les amenaces visiblement alterat.Quan l'intentaven detenir, l'home es va resistir. Aleshores, els agents el van haver de reduir per arrestar-lo com a suposat autor d'un delicte d'amenaces i un altre de resistència i desobediència a agents de l'autoritat.Fonts properes a la investigació concreten que, quan el tenien emmanillat al replà del pis, efectius del Sistema d'Emergències Mediques el van atendre. L'home estava alterat i, durant el reconeixement, els sanitaris van alertar que el detingut tenia manca d'oxigen a la sang. Llavors, abans que poguessin traslladar-lo a un centre mèdic, l'arrestat va perdre el coneixement.Els sanitaris li van fer maniobres de reanimació cardiopulmonar però l'home va entrar en aturada cardíaca i va morir.La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona han obert una investigació per esclarir les circumstàncies de la mort. L'autòpsia haurà de determinar les causes del decés. Fonts del cas assenyalen que l'home, de 60 anys i nacionalitat espanyola, tenia patologies mèdiques prèvies.