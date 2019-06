Protecció Civil ha engegat una campanya per difondre diverses mesures de seguretat per gaudir d'una bona revetlla

Protecció Civil de la Generalitat ha difós diversos vídeos per les xarxes socials per explicar consells de seguretat per a un bon ús de pirotècnia i per fer fogueres de forma segura. Les revetlles de Sant Joan ja estan aquí, fet que provoca que aquests dies és quan s’adquireixin més productes pirotècnics. Per aquest motiu, convé reforçar els consells per a fer-ne un ús segur.És molt important comprar els petards en establiments autoritzats, ja que només aquests compleixen amb les mesures de seguretat.Cal mantenir les distàncies de seguretat mínimes quan es llença un coet. Els coets es classifiquen en tres categories, que ens indiquen l'edat i la distància de seguretat. Aquesta es troba indicada a la seva caixa: F1 (a partir de 12 anys i 1 metre de distància), F2 (a partir de 16 anys i 8 metre de distància) i F3 (a partir de 18 anys i 15 metre de distància).Un altre dels consells és no guardar-se els elements pirotècnics a les butxaques, és millor portar-los dintre d'una bossa de cotó.A més a més, cal encendre els petards tenint en compte les instruccions del fabricant que es troben a l'exterior del seu envàs.Els petards no s'han de subjectar amb les mans ni s'han de posar prop de la cara ni del cos. L'explosió d'un petard molt a prop pot provocar cremades, lesions oculars i ferides a la pell, especialment als dits i a les mans.La metxa sempre s'ha d'encendre per l'extrem per tenir temps de retirar-se i allunyar-se fins a distància segura.Si un coet no s'encén bé, aquest no s'ha de tocar. Passats un minuts s'haurà de remullar. En cap cas s'ha d'intentar tornar a encendre de nou ni reaprofitar-lo.Els petards no s'han de llençar mai contra ningú, ja que no són cap joguina i s'han d'utilitzar amb precaució.És molt important no tirar coets a menys de 500 metres de zones boscoses perquè podria derivar en incendis forestals i provocar danys materials i personals.No s'han d'encendre els petards dintre de casa ni llençar-los des dels terrats o balcons perquè també podria originar focs i ferir persones.Per fer una foguera cal demanar permís i no es poden cremar papers que volen ni neumàtics, ja que contaminen molt. A més a més, s'ha de fer a sobre de paviments de sorra. Cal informar-se en quins llocs es poden fer.Cal recordar que la nit i matinada de Sant Joan, junt amb la nit de Cap d’Any, són els moments de l’any de més activitat en el telèfon d’emergències 112 de Catalunya, per incidències de diversos tipus, incloent petits incendis en mobiliari urbà i atencions mèdiques per pirotècnia. Per tant, cal tenir molta cura i seguir els consells per a una revetlla segura.