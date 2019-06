Quart creixent en la tornada de la 'vídua negra' d'Alacant a l'escenari del crim

A la presó des de fa un any acusada de matar al seu marit 15 dies després de les noces, Conchi M.V ha tornat a l'escenari del crim per una diligència judicial

La 'vídua negra' d'Alacant, Conchi M.V, a la presó des de fa un any acusada de matar al seu marit 15 dies després de les noces, ha tornat a l'escenari del crim a les 22.41 hores per a reconstruir l'homicidi en les mateixes condicions lumíniques, sota una Lluna en quart creixent.Un dispositiu de diverses desenes d'agents ha participat en aquesta necessària diligència judicial ordenada pel jutge instructor del cas, Manrique Tejada, titular del jutjat d'Instrucció número 5, en un solar davant del mar usat d'estacionament del barri de l'Albufereta i entorn del qual hi ha hagut un aparatós cordó de la Policia Nacional.Després de consulta a l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic i a l'Agència Espanyola de Meteorologia, Conchi, de 45 anys, i el coautor del crim, el seu suposat cuidador Francisco P. O., de 58, tots dos d'Onil (Alacant), han estat en el lloc on va morir el seu marit, amb una visibilitat de la lluna del 73,75 per cent.Conchi i Francisco han hagut de referir-se a l'ocorregut aquella nit del 20 d'agost de 2018 quan tot indica que van usar un tornavís per a acabar amb la vida de José Luis Alonso, de 69 anys i que, encara que natural de Santander, vivia a Guardamar del Segura.Aquest últim havia contret matrimoni amb l'arrestada 15 dies abans, encara que no convivien, i van quedar aquesta nit en la'Albufereta on van mantenir una acalorada discussió que va concloure amb els crits de la víctima -reproduïts durnatla diligència- i els impactes amb el tornavís, que van resultar mortals.Però una agent de la Policia Nacional de paisà que feia 'running' amb un amic i que acabava de parar en un mirador pròxim per a lligar-se la sabatilla, va sentir les veus i va aguditzar la vista per a descobrir el que passava.De 59 anys, aquesta policia no va dubtar a descendir a la carrera mentre el seu amic mantenia la vista en el succés, i va aconseguir retenir a Conchi i el seu suposat cuidador fins que van arribar els seus companys uniformats.Aquesta escena ha estat recreada davant desenes de càmeres i periodistes en una nit una mica ennuvolada i ventosa durant 35 minuts.En contra del vist per l'agent i el seu acompanyant, Conchi M.V. va adduir en un primer moment que patia una tetraplegia que l'obligava a moure's en cadira de rodes, i en la seva passada a disposició judicial a les 72 hores fins i tot va obligar els agents a portar-la en braços des del cotxe policial als calabossos del jutjat, encara que poc després va començar a caminar sense major problema.En la reconstrucció d'aquesta nit, la detinguda sembla haver deixat enrere els seus problemes físics i ha caminat sense aparent problema al costat del seu cooperador en el crim, sempre vigilada pels policies.La recerca apunta al fet que el mòbil del crim va poder ser un matrimoni de conveniència entre Conchi i la víctima per a tractar d'encobrir la seva suposada invalidesa de coll cap avall per un hipotètic accident.Durant les perquisicions, persones de l'entorn del malmès matrimoni van revelar que ella els havia confessat que estava pendent de rebre una indemnització d'uns 200.000 euros per aquest sinistre i que aspirava a una pensió vitalícia per aquest tipus d'invalidesa.A això se suma que diversos testimonis, inclosa la policia fora de servei, la van veure subjectant amb força a la víctima mortal mentre el seu cuidador propinava les punyalades al cap, coll i pit en l'aparcament del barri de l'Albufereta.També consten testimoniatges sobre que el dia de les seves noces fumava pels seus propis mitjans i que s'aixecava de la cadira de rodes per a ficar-se en el cotxe.El cuidador sembla ser que mantenia una relació sentimental amb Conchi encara que no es va casar amb ella perquè té una malaltia terminal. D'aquesta manera amb el matrimoni de conveniència, es pretenia evitar que la dona hagués d'ingressar en un centre adequat per a la discapacitat una vegada que la seva parella morís.