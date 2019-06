Un nen de dos anys s'escapa de la casa de la seva àvia a Vigo amb l'ajuda del seu gos

L'animal va obrir només la porta del domicili, que no estava tancada amb clau, i el menor el va seguir al carrer

Actualitzada 11/06/2019 a les 15:35

La Policia Local de Vigo va retornar sa i estalvi a un nen de dos anys que s'havia escapat de la casa de la seva àvia amb ajuda del seu gos, segons recull el diari La Voz de Galicia.Tot va començar en la tarda del divendres, quan el gos va obrir sol la porta del domicili, que no estava tancada amb clau, i el menor li va seguir al carrer. En aquest moment estaven amb l'àvia i ningú es va adonar de la fugida. Tots dos van estar deambulant per la via pública fins que a un veí li va cridar l'atenció i es va posar a parlar amb el nen. El petit no parlava pel que el l'home el va acompanyar a un quiosc a veure si algun veí el reconeixia i sabia qui eren els seus pares.Paral·lelament, la mare, romanesa de 33 anys, es va assabentar de la desaparició del nen i va demanar socors a la Policia Nacional. Al seu torn, l'home que va trobar al nen va alertar a la Policia Local. En creuar dades, van descobrir on estava el menor i la mare es va reunir amb ell portant-se un bon esglai.