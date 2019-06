Menys de dos anys de presó per maltractar a la seva dona des que es van casar fa 57 anys

El condemnat, veí de Donostia, va sotmetre a «violència psicològica i física de manera habitual» a la seva dona

Actualitzada 11/06/2019 a les 18:08

Un home ha estat condemnat a penes que sumen un any i deu mesos de presó per maltractar a la seva esposa des de l'inici del seu matrimoni, fa 57 anys, període durant el qual la va sotmetre a «violència psicològica i física de manera habitual», i en una ocasió, va amenaçar-la de mort al costat del seu fill esgrimint una destral.Durant el judici per aquests fets, celebrat aquest dimarts a Donostia, l'acusat s'ha mostrat conforme amb la pena que han sol·licitat per a ell la Fiscalia i l'acusació particular, per la qual cosa ha estat condemnat com a autor d'un delicte de maltractament habitual, un altre de vexacions injustes i un tercer d'amenaces, a un any i deu mesos de presó i vint dies de localització permanent.Així mateix, el processat, que igual que la víctima, té més de 80 anys d'edat, no podrà acostar-se a la perjudicada ni comunicar-se amb ella durant sis anys. Segons fonts del cas, es dóna la circumstància que durant el procediment judicial va morir un fill de la parella que també va ser maltractat pel pare.L'escrit d'acusació provisional de la Fiscalia, al qual ha tingut accés EFE, explica que, durant el matrimoni, el processat «va doblegar la voluntat» de la seva esposa amb insults com a «puta» i «golfa», al mateix temps que «mogut per les seves imaginàries sospites d'infidelitat» per part de la víctima «li recriminava que els fills haguts en el matrimoni no eren seus sinó d'un tercer».«L'acusat -prossegueix el document-, mantenint aquesta situació de dominació i control sobre la seva parella, la tancava en el garatge o el traster, tenint en alguna ocasió que pernoctar allí la perjudicada». A més, l'encausat, «amb la finalitat de mantenir aquest clima de terror i violència, habitualment cridava a la seva esposa, l'acorralava, tirava plats, l'empenyia o propinava cops en diferents zones del cos».El text cita un episodi concret, ocorregut sobre les 22.30 hores del 14 d'agost de 2017, en el domicili familiar, durant el qual l'home, «amb ànim d'humiliar» a la seva esposa, la va insultar i la va amenaçar de mort al costat del seu fill, després d'agafar una destral amb la qual es va dirigir a la cuina, on es trobaven mare i fill, davant els quals va aixecar l'arma «amb clara fi intimidatòria».La Unitat de Valoració Forense Integral va constatar que la víctima presenta una «afectació psicològica, relacionada amb els fets denunciats», mentre que l'acusat pateix una «celopatía» que es manifesta «a través d'idees delirants», associada amb «una deterioració cognoscitiva amb consum d'alcohol» pel que entén que les seves «facultats de voler i entendre» en relació amb el succeït «es troben limitades».