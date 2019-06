L'Advocacia de l'estat contradiu la fiscalia i creu que Junqueras ha de poder agafar l'acta d'eurodiputat

Considera que és la JEC qui ha de decidir si se'l suspèn del càrrec i demana que se'l traslladi custodiat igual que en la constitució de la cambra baixa

L'Advocacia de l'estat dona suport a la petició del líder d'ERC Oriol Junqueras de poder sortir de la presó dilluns que ve per jurar la Constitució al Congrés i així poder recollir l'acta d'eurodiputat davant la Junta Electoral Central (JEC), al contrari del que opina la fiscalia. L'Advocacia considera que és a aquest últim òrgan a qui correspon valorar el compliment dels requisits establerts pel dret espanyol que pot afectar els candidats electes i singularment els efectes de l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal. En el seu escrit demana que el trasllat a la cambra es faci en les mateixes condicions de custòdia i amb les mateixes limitacions que el dia de la constitució del Congrés i del Senat. A més, demana que s'enviï a la Junta Electoral Central la interlocutòria de conclusió del sumari de la causa del 'Procés' i la comunicació de la presidenta del Congrés per la qual es va declarar a Junqueras automàticament suspès com a diputat espanyol.En un document de cinc pàgines presentat al Suprem, l'Advocacia recorda que després de jurar o prometre la Constitució cal presentar una declaració escrita sobre la possible incompatibilitat per l'exercici d'eurodiputat, tal com exigeix el reglament de l'eurocambra. Però el document també diu que és la JEC i no el Parlament europeu la qui té «la competència per valorar el compliment dels requisits establerts pel dret intern» que puguin afectar els candidats electes, sobretot la possible incompatibilitat per raó de la suspensió de càrrec públic pels presos per delicte de rebel·lió que estableix la LECrim. De fet, la legislació de cada estat passa per sobre de l'europea en el cas de poder autoritzar o no la recollida de l'acta.El document també explica que la immunitat parlamentària dels eurodiputats depèn del dret de cada estat. «La possible extensió dels privilegis o immunitats que pugui invocar el sol·licitant vindrà determinada per l'extensió que reconegui el dret espanyol», diu l'Advocacia, i en concret es remet a la delimitació que ja ha fet la Sala Segona del Tribunal Suprem en el cas dels presos independentistes que van obtenir l'acta de diputat al Parlament, al Congrés o al Senat, i que van poder obtenir l'acta però van ser immediatament suspesos.Amb tot, l'Advocacia es mostra favorable al trasllat de Junqueras al Congrés, en les mateixes condicions que el 20 i 21 de maig, però també sol·licita que es remetin a la JEC la interlocutòria de conclusió de sumari feta pel magistrat instructor del Suprem Pablo Llarena, i les interlocutòries de la Sala Segona sobre la presa de possessió del càrrec de diputats, així com la seva posterior suspensió per part de la Mesa del Congrés.Aquesta posició de l'Advocacia xoca amb el criteri de la fiscalia, que s'oposa al permís per recollir l'acta perquè, segons el ministeri públic, això suposaria aturar el procediment judicial. Segons l'escrit, això seria una «intromissió tan indeguda com inadmissible en l'exercici de la funció de jutjar». La fiscalia reconeix que el fet que Junqueras es convertís en eurodiputat implicaria demanar un suplicatori per retirar la immunitat reconeguda en el protocol número 7 del Tractat de la Unió Europea, un procediment diferent al del Congrés, «amb la consegüent suspensió i paralització del procediment». A més, remarca que el Parlament Europeu no estaria obligat a suspendre'l de les seves funcions.El ministeri públic subratlla que en aquest cas seria aplicable l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, «que estableix la suspensió automàtica de Junqueras» perquè està sent processat per rebel·lió i en presó preventiva. Ara bé, qui hauria d'aplicar aquest article d'una llei espanyola seria el Parlament Europeu, que no està obligat a complir-lo tenint en compte que és un òrgan d'una institució supranacional. La suspensió, per tant, «no podria ser executada de forma automàtica». Al marge d'això, considera que haver de demanar un suplicatori i que el procés penal pogués ser suspès «no constituiria un exercici raonable i proporcional de les prerrogatives parlamentàries».