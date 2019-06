Disminueixen els divorcis a Catalunya aquest 2019 però pugen les separacions

També hi ha dades sobre les ruptures de parelles estables que fan referència al primer trimestre

Actualitzada 12/06/2019 a les 16:27

Els divorcis van disminuir a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 però les separacions van pujar. Així, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), es van registrar 1.647 divorcis no consensuats a Catalunya, un 5,7% menys que en el mateix període del 2018. Pel que fa als consensuats, es van produir 3.151, un 1,3% menys. Pel que fa a les separacions, les acordades van ser 174 (47 menys que el 2018), i les no consensuades, 82 (27 menys). També es van registrar nou nul·litats, dues menys que en els primers tres mesos del 2018. L'estadística recull per primer cop dades de ruptures de parelles estables a Catalunya. Es van formalitzar 21 demandes de ruptura consensuada i 12 no consensuada per part de parelles estables. El 2018 es van comptabilitzar 26 i 9, respectivament.