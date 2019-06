Condemnat a pagar 157.000 euros a l'exdona per les tasques de la llar realitzades durant el matrimoni

La dona va deixar de costat la seva professió per a dedicar-se exclusivament a la cura dels fills i la casa

Actualitzada 11/06/2019 a les 15:55

Un home ha estat condemnat a pagar vuit milions de pesos (uns 157.000 euros) a la seva exdona a l'Argentina, per haver-se dedicat exclusivament durant 30 anys de matrimoni a fer les tasques de la llar i a la cura dels fills.Tal com informa 'El Dial.com', es tracta d'una sentència molt nova ja que és la primera vegada que s'ofereix una quantitat tan elevada en concepte de compensació econòmica.La parella es va casar en 1982 i es va separar en 2009; durant aquest temps ell treballava fora de casa i ella, llicenciada en Economia, es dedicava exclusivament a la cura dels fills i a les tasques domèstiques. En 2011 es van divorciar i va ser llavors quan es va trencar l'equilibri que havien traçat en la seva unitat familiar. La dona, que avui té 70 anys, va passar per greus dificultats econòmiques mentre l'home «va tenir un bon passar».La jutgessa Victoria Famá, del Jutjat Nacional en el Civil núm.92 va estimar en la interlocutòria que la «dependència econòmica de les esposes davant els seus marits és un dels mecanismes mitjançant els quals se subordina la dona a la societat». A més, en la sentència també es va tenir en compte que com a la parella es va separar després de 27 anys de matrimoni, la dona tenia 60 anys, «edat en la qual les dones obtenen el benefici jubilatori, veient-se privada d'ingressar al mercat».La Cambra Nacional d'Apel·lacions en el Civil de l'Argentina va fixar la compensació econòmica en 157.000 euros, tenint en compte les circumstàncies personals i la situació patrimonial de totes dues parts.