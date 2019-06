Van den Eynde insta el Suprem a prendre's la sentència com una «oportunitat» per «resoldre el conflicte»

Andreu van den Eynde diu que cal «tornar la pilota a la política» perquè la protesta i la indignació ciutadana no desapareixerà si no hi ha negociació

Actualitzada 11/06/2019 a les 12:15

L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha instat aquest dimarts els magistrats del judici de l'1-O al Tribunal Suprem a fer «la millor sentència» possible i a prendre-se-la com una «oportunitat» per «tornar la pilota a la política» i que es «resolgui el conflicte». Al final del seu informe, Van den Eynde ha dit que «la política no desapareixerà» perquè la gent «quan no hi ha negociació, ni política, no deixa de protestar» i «s'indigna», fent referència a la «desafecció evolucionada» que ja el 2010 l'aleshores president de la Generalitat, José Montilla, va advertir. «Estem amb la mà estesa per solucionar aquest conflicte» i ha instat el tribunal a fer una sentència que el resolgui, cosa que creu que és un dels valors més honestos que té la justícia.Van den Eynde ha apel·lat directament als magistrats per instar-los a decidir quin model d'estat volen davant de la desobediència ciutadana. «La democràcia no és només el dret a votar, la democràcia és fer coses», ha dit, i ha opinat que els magistrats hauran de posar el «nivell al termòmetre» de la restricció de llibertats.Sobre la vulneració dels drets fonamentals, ha lamentat que la fiscalia no en parlés. A més, creu que cal aplicar «contrapesos» i discriminació positiva a una sèrie de drets que, segons ell, s'han vulnerat «de manera flagrant» durant el procés judicial. Un dels principals, ha dit, ha estat el de la presumpció d'innocència, recordant que abans del judici ja s'ha parlat de la data de la sentència, la pena, el compliment de la presó, en quina presó i en quines condicions es faria.