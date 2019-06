Jutgen a una dona a Mallorca per assassinar al seu marit i donar-l'ho de menjar als seus gossos

La Fiscalia, que li demana 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament

Actualitzada 10/06/2019 a les 15:47

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Balears ha iniciat aquest dilluns el judici contra una dona, acusada d'assassinar al seu marit a qui -presumptament- va sedar i va tallar trossos de carn i pell de tots dos braços i els hi va donar menjar als seus gossos.Per aquests fets, que suposadament van tenir lloc l'1 d'abril de 2016 a Sant Llorenç des Cardassar (Cala Millor), la Fiscalia li demana una pena de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament.El Ministeri Fiscal considera que entre les 09.00 hores i les 14.00 hores, amb ànim d'acabar amb la seva vida, l'acusada, de nacionalitat russa i 46 anys, va tallar amb un ganivet serrat al seu marit, que tenia 70 anys. Aquest es trobava sedat en el llit del seu dormitori en haver ingerit algun tipus de fàrmac.Seguint amb el relat de la Fiscalia, l'acusada, després de tallar-li trossos de carn i pell dels braços i donar-l'hi menjar als seus gossos, els va atiar perquè li mosseguessin a les extremitats. Això li va provocar una hemorràgia massiva i la mort.A més dels 25 anys de presó, el Ministeri Fiscal també sol·licita per a l'acusada la inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna i les costes processals.