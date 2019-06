El Suprem autoritza Forn a anar a l'Ajuntament de Barcelona per prendre possessió com a regidor

El tribunal ordena que retorni a Soto del Real el dissabte «sense dilacions» i no li permet fer res més enllà dels actes estrictes per obtenir la condició

Actualitzada 11/06/2019 a les 11:50

La fiscalia sol·licita la suspensió de funcions

El Tribunal Suprem ha autoritzat Joaquim Forn per poder sortir de la presó i anar a l'Ajuntament de Barcelona els dies 14 i 15 de juny per prendre possessió com a regidor de JxCat. El tribunal, però, ordena que el mateix dissabte, després del ple, retorni a Soto del Real «sens dilacions» i també estableix que només pugui fer els tràmits per presentar documents (el dia 14) i per prendre possessió el dia 15 en el ple de la corporació. Però li nega que pugui fer res més enllà d'aquests tràmits. «No legitima la presència del senyor Forn en qualsevol altre fòrum ni institució, pública o privada, diferent a la corporació municipal», resol la interlocutòria. La fiscalia s'havia posicionat a favor de permetre la sortida però ja demana al tribunal que, un cop adquireixi la condició de regidor, el suspengui en aplicació de l'article 384 bis.El Tribunal Suprem permetrà a Joaquim Forn sortir de la presó els dies 14 i 15 de juny per prendre possessió com a regidor a l'Ajuntament de Barcelona. El trasllat fins a la capital catalana es farà en tot moment sota custòdia judicial i haurà de retornar a la «presó d'origen» -és a dir, a Soto del Real- immediatament quan acabi el ple del 15 de juny de constitució de la corporació municipal. En aquest ple, la votació és «nominal i secreta» i, per tant, és necessari que estigui present.Per tant, amb el fet d'ordenar que el tornin a Soto del Real el tribunal deixa veure que el trasllat a Catalunya no serà immediat un cop acabi el judici aquest dimecres.El dia abans del ple, el 14 de juny, podrà anar a la corporació per complimentar els tràmits necessaris, com la presentació de la declaració de béns i activitats, que la normativa preveu que s'hagi de fer personalment.El tribunal estableix, a més, que els agents que siguin responsables de la seva custodia seran també els que vigilaran que es compleix el que han dictaminat els magistrats i que no farà cap gestió més enllà de les que li permeten a través de la interlocutòria. Per això, demana que la resolució es comuniqui als agents que finalment resultin encarregats de la custòdia i el trasllat de Forn, ja que a Catalunya en seran responsables els Mossos d'Esquadra. El trasllat fins a Catalunya el farà la Guàrdia Civil i, llavors, hi haurà un canvi de custòdia amb la policia catalana.Abans de prendre la decisió, el tribunal havia donat trasllat a la fiscalia perquè es posicionés davant la petició de la defensa de Forn, exercida per Xavier Melero. El ministeri públic havia comunicat al tribunal que no s'oposa al permís, però defensa que no pot exercir de regidor un cop obtinguda la condició del càrrec. «L'activitat municipal permanent i continuada no és possible per a qui es trobi en situació de presó preventiva, en tant que resulta incompatible amb el règim d'aquesta mesura cautelar», argumenta en el seu escrit.Diferent és l'adquisició de la condició de regidor, diu, ja que no hi ha cap sentència que el privi d'aquest dret. Segons el ministeri públic, ha de poder adquirir l'acta amb independència que «mentre es mantingui la situació de presó, no pugui materialment exercir les funcions ni desenvolupar les activitats pròpies del càrrec».Ara bé, en el seu escrit, la fiscalia ja marca el camí a seguir per suspendre'l de funcions i interessa que se li apliqui l'article 384bis de la Llei d'enjudiciament criminal per suspendre'l de funcions. El reglament de l'Ajuntament de Barcelona no preveu en cap article la suspensió de funcions. En canvi, en la interlocutòria dels magistrats del Suprem, no es fa encara cap referència al futur que tindrà Forn un cop hagi adquirit la condició de regidors i no s'apunta res sobre una eventual suspensió de funcions.