Assaltar cases de futbolistes mentre juguen: Almenys 11 casos en l'últim any

Els equips més 'afectats' han estat el FC Barcelona i el València

Actualitzada 10/06/2019 a les 15:56

Onze futbolistes d'equips espanyols han estat en l'últim any víctimes de robatori a les seves cases, assaltades mentre jugaven un partit. Un llaminer 'negoci' per als lladres que aconsegueixen fugir amb el seu preuat botí: joies i rellotges valorats fins a 500.000 euros, com ha transcendit en algun cas.En aquest particular equip d'onze hi ha tres víctimes que militen en el F.C. Barcelona, altres tres al València, dos al Betis, una al Reial Madrid, una altra al Vila-real i una altra en l'Atlètic de Madrid (l'última que ha transcendit).Segurament seran més d'onze els habitatges de jugadors assaltats en els últims dotze mesos, però no tots els casos surten a la llum. La majoria dels quals s'han conegut tenen en comú l'absència del jugador en el moment del robatori, bé perquè es trobava disputant un partit o concentrat.A pesar que en el 'modus operandi' dels lladres hi ha coincidències, com per exemple la de triar el moment del partit per a entrar a la casa o accedir a ella pel mètode de l'escalo, els investigadors no creuen que es tracti d'una única banda.Habitatges de luxe moltes d'elles situades en exquisides urbanitzacions vigilades i gairebé blindades, les cases dels futbolistes millor pagats sembla que són una temptació a la qual els delinqüents no poden resistir-se.Perquè a tenor del contingut del botí -quan ha transcendit, clar-, en el seu interior guarden objectes de gran valor. I en el seu exterior, cotxes als quals el comú dels mortals mai podrà aspirar.Ja a la fi de 2016 va saltar als mitjans que l'exjugador Luis Figo, que va vestir la samarreta blaugrana primer i la blanca després, havia sofert un robatori en l'habitatge que tenia en la zona del Parque del Conde de Orgaz de la capital espanyola.Era la segona vegada que li robaven, encara que en la primera, el 2003, la Policia va recuperar els objectes sostrets i va detenir als lladres. En el succés de 2016, van desaparèixer joies i rellotges valorats al mig milió d'euros.Centrats ja en l'últim any, al juny de 2018 la casa a Esplugues de Llobregat de la parella formada pel jugador del Barça Gerard Piqué i la cantant Shakira va ser assaltada per una banda que mesos després va ser desarticulada per la policia.No estava la parella a casa, perquè Shakira oferia un concert, però sí els pares del jugador, que estaven dormint.Des d'aquesta data i fins avui, els 'dolents' han entrat als habitatges del també barcelonista Jordi Alba mentre estava concentrat a Milà amb el seu equip (al novembre de 2018) o en la del seu company Kevin-Prince Boateng (al febrer passat) just el dia en què el tècnic va decidir treure'l a la gespa com a titular.Uns 300.000 euros en joies diu la premsa que es van portar els lladres de la casa de Boateng, a més de diners en efectiu. No va transcendir el botí que aquest mateix mes van aconseguir els delinqüents en l'habitatge de Karim Benzema mentre el jugador francès aquest estava en l'estadi Santiago Bernabéu per a disputar un 'clàssic'.Abril ha estat un mes negre per als futbolistes i lucratiu per als 'lladregots'. Els jugadors del Betis Joaquín Sánchez i William Carvalho no podien ni sospitar que mentre jugaven el derbi amb el Sevilla, van intentar desvalisar les seves cases de Mairena de Aljarafe i Camas.Un altre derbi es disputava en aquestes mateixes dates: el del València i el Vila-real. I les cases de tres jugadors -Garay i Gabriel Paulista del primer equip i de Funes Mori, del segon- van ser objecte de desig dels lladres en aquest moment.Després es va saber que també aquest dia van ser sorpresos els delinqüents a la casa del valencianista Geoffrey Kondogbia. Tot sembla indicar que es tracta de la mateixa banda, ja que els habitatges estan en la mateixa urbanització.L'última víctima que se sàpiga ha estat el jugador de l'Atlètic de Madrid Álvaro Morata. Rellotges i joies es van emportar de la seva casa el divendres passat quan es disputava el partit entre Espanya i les Illes Fèroe. Morata era un dels convocats.En un repàs per la base de dades d'Efe pot comprovar-se que jugadors en altres països han sofert robatoris, com el xilè Maurici Pinilla (1,8 milions de dòlars en objectes de valor), el brasiler Firmino a Londres o el futbolista del Boca Júnior Carlos Tévez, a la casa del qual van entrar quan celebrava les seves pròpies noces.Rellotges i joies van desaparéixer de la casa del brasiler Ronaldinho a Itàlia, però va tenir sort perquè els lladres no es van portar la seva Pilota d'Or.