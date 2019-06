Els Mossos alerten d'un grup que punxa les rodes a vehicles a l'AP-7 per robar els conductors

La policia catalana ha mostrat en un vídeo com actuen els lladres

Actualitzada 10/06/2019 a les 12:03

A l’autopista no abaixis la guàrdia, els lladres també hi actuen encara que estiguis en marxa. Et poden punxar la roda i, quan t’aturis, faran veure que et volen ajudar i et distrauran per robar-te #DispositiuPista pic.twitter.com/WlMBqge6Nt — Mossos (@mossos) 7 de juny de 2019

Els Mossos d'Esquadra han difós a través de les seves xarxes socials un vídeo amb imatges reals perquè els conductors vegin com actuen els lladres en plena autopista davant la previsió que puguin tornar a intentar delinquir amb l'augment de turistes en l'època estiuenca.«A l’autopista no abaixis la guàrdia, els lladres també hi actuen encara que estiguis en marxa. Et poden punxar la roda i, quan t’aturis, faran veure que et volen ajudar i et distrauran per robar-te», avisa el cos de policia.En les imatges es veu com aquest grup organitzat, que sol actuar a l'AP-7, punxaven les rodes dels conductors quan paraven a descansar i després els seguien per la carretera fins que paraven. En aquest moment, els desvalisaven amb l'excusa d'ajudar-los. També a la zona dels peatges actuen aprofitant l'aturada ràpida del vehicle i que el conductor està concentrat en el pagament o agafar el tiquet.