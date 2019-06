Mor Chicho Ibáñez Serrador, mestre del terror i pioner de la televisió

Va ser el reador de programes emblemàtics de la televisió com Un dos tres, responda otra vez

Actualitzada 07/06/2019 a les 18:33

El director de cinema i televisió Narciso Ibáñez Serrador ha mort aquest divendres a Madrid als 83 anys, han confirmat a Efe fonts familiars.Creador de programes emblemàtics de la televisió com Un dos tres, responda otra vez o Historias para no dormir, Ibáñez Serrador patia una malaltia degenerativa i va ser ingressat fa uns dies en un hospital madrileny a conseqüència d'una infecció.El passat 4 de juny l'Acadèmia de Cinema Catalana va celebrar un homenatge en reconeixement al seu treball al qual no va poder assistir a causa del seu delicat estat de salut.Ibáñez Serrador va rebre el Goya d'Honor en la passada edició dels premis de l'Acadèmia de Cinema en reconeixement a la seva faceta de cineasta, amb només dues pel·lícules, Quien puede matar a un niño i La residencia, i per haver popularitzat el cinema de terror i fantàstic a Espanya.El director va recollir el premi a Madrid, en la festa de nominats prèvia al lliurament, atès que la seva precària salut li va impedir acudir a Sevilla, on es va celebrar aquest any la gala.Malgrat la seva absència, va posar al públic en peus després de la projecció d'un vídeo dirigit per Juan Antonio Baiona en el qual cineastes com Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés, Alex de la Iglesia, Paco Plaza o Nacho Vigalondo agraïen i reconeixien la seva influència.