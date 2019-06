El silenci envolta a l'adéu definitiu de Theresa May en el dia de la seva dimissió

May ha presentat oficialment la seva renúncia del lideratge del Partit Conservador i la prefectura del Govern britànic

Després de gairebé tres anys de contesa, el 'brexit' ha donat aquest divendres la seva estocada definitiva a Theresa May, que ha presentat oficialment i amb total discreció la seva renúncia del lideratge del Partit Conservador i la prefectura del Govern britànic.May no ha fet cap discurs ni declaració pública el dia en què culminen els seus durs anys de mandat, un temps que va començar i ha acabat irremeiablement marcat pel 'brexit'.La veterana política romandrà en el càrrec en funcions fins que es designi al seu successor en unes primàries internes que començaràn dilluns que ve i que, de moment, compten amb onze possibles candidats.L'encara premier ha comunicat la seva dimissió a través d'una carta privada als presidents en funcions de l'anomenat Comitè 1922, que agrupa els diputats conservadors sense cartera, Charles Walker i Cheryl Gillan.Una decisió que va avançar el passat 24 de maig en un emocionat discurs a les portes del número 10 de Downing Street en el qual va expressar el seu profund pesar per no haver pogut complir amb la gran comesa de la legislatura: executar la ruptura amb el bloc comunitari.«He fet tot el possible per a materialitzar el 'brexit'. He lluitat per a fer que el Regne Unit serveixi no només a uns pocs privilegiats sinó a tothom i complir amb el resultat del referèndum», va puntualitzar May, abans que se li saltessin les llàgrimes en la seva compareixença de fa dues setmanes.El plebiscit de 2016 que va donar la victòria a la ruptura amb la Unió Europea (UE) va precipitar la dimissió de David Cameron i va ser May, en un procés equivalent al que començarà el partit el pròxim 10 de juny, la designada per a succeir-li.El 'brexit' ha estat l'assumpte que ha dominat tot el mandat de May, qui va perdre la majoria absoluta a la Cambra dels Comuns en les eleccions generals que va convocar al juny de 2017, la qual cosa, posteriorment, va entorpir els seus plans per a executar el divorci.Sense una majoria parlamentària, amb profundes fractures dins de les seves pròpies files i diverses desbandades ministerials, May no ha estat capaç de segellar la sortida del país del Club dels Vint-i-set prevista per al 29 de març i que, finalment, tindrà lloc el 31 d'octubre amb un altre primer ministre al capdavant del país.El candidat que parteix com a gran favorit és l'exministre d'Afers exteriors i antic alcalde de Londres, Boris Johnson, que és partidari d'un 'brexit' dur i que ja ha avançat que no contempla una altra pròrroga.El controvertit polític ha indicat que, si aconsegueix fer-se amb les claus del número 10 de Downing Street, el Regne Unit abandonarà la UE el 31 d'octubre amb o sense acord amb Brussel·les.Una postura allunyada de la de Theresa May, que va lluitar des del mes de novembre passat perquè la Cambra dels Comuns aprovés el pacte segellat amb els Vint-i-set i evitar costi el que costi una sortida abrupta.No obstant això, els seus esforços van ser debades i fins a tres ocasions els parlamentaris van rebutjar els termes d'aquest pacte que van considerar nociu per al país.Per part seva, el líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha insistit que el nou dirigent tory ha de convocar eleccions generals perquè sigui la «gent» la que decideixi sobre «el futur del país».«El següent primer ministre no hauria de ser escollit per un grapat d'afiliats tories no representatius», ha subratllat el polític.Irònicament, l'última jornada de May ha transcorregut de forma assossegada i silenciosa, tot el contrari al que ha estat el seu temps al capdavant de l'Executiu britànic, marcat per la inestabilitat i el soroll d'un escabrós procés del 'brexit', que encara haurà de culminar el seu successor.