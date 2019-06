Un cop finalitzada la ronda de consultes amb els grups

Actualitzada 06/06/2019 a les 21:13

El rei Felip VI ha proposat Pedro Sánchez com a candidat a la presidència del govern espanyol un cop finalitzada la ronda de consultes que ha mantingut amb els representants de les formacions amb presència al Congrés. Ho ha transmès la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després l’entrevista que tots dos han feta La Zarzuela aquest dijous. Batet ha comparegut al Congrés per llegir literalment la proposta i no ha aclarit encara la data de la sessió d'investidura. Sánchez compareixerà en breu a La Moncloa per comunicar que accepta l’encàrrec i apuntar les vies que pensa seguir per obtenir els suports necessaris.