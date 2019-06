Els Mossos alerten d'una nova estafa que suplanta l'Agència Tributària

Els usuaris reben un correu elèctronic fraudulent

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'una nova estafa a través del mètode phishing. Es tractaria de l'enviament de correus electrònics fraudulents on es suplanta a la Agència Tributària aprofitant la campanya activa de l'IRPF.El mail rebut informa al contribuent que li correspon un suposat reemborsament econòmic, concretament de 512,19 euros. Per aconseguir la quantia es demana que premin un enllaç.El link els porta a un web que suplanta de l'Agència Tributària i on s'ha d'emplenar un formulari amb les seves dades personals, les bancàries i les dades d'accés a l'ens. Els estafadors aprofiten per aconseguir les dades i els diners de l'usuari.Per evitar aquest tipus d'enganys, la policia autonòmica recomana no proporcionar mai dades personals, bancàries o el número de telèfon a pàgines web dubtoses.En cas d'haver estat víctima d'un tipus d'estafa de tipus phising aconsellen vigilar períodicament si les teves dades personals circulen per la xarxa. En cas de veure informació teva indeguda publicada, l'usuari té a disposició els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (ARCO).Si s'han proporcionat dades bancàries cal comunicar-ho a la entitat financera per prendre mesures de seguretat.