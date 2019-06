Els dermatòlegs alerten d'un «vertiginós» augment de les infeccions de transmissió sexual

La sífilis, la gorreja i la clamidia s'han incrementat en un 76%, 67% i 22%, respectivament

Els dermatòlegs de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereología (AEDV) han alertat aquest dijous del vertiginós augment de les infeccions de transmissió sexual (ITS), que s'han «disparat» a tot el món perquè «la població, com ha perdut la por al VIH, ja no usa preservatiu».Així ho ha manifestat la coordinadora del Grup de ITSde la AEDV, Alicia Comunión, que ha participat en el 47è Congrés Nacional de Dermatologia i Venerología, que se celebra en el Palau de Congressos de la Fira de Barcelona i pel qual passaran 1.700 dermatòlegs espanyols i internacionals.Segons Comunión, des de 2013 les ITS, com la sífilis, la gonorrea i la clamidia, s'han incrementat en un 76%, 67% i 22%, respectivament, a Europa. «És fonamental que la societat sàpiga que aquestes infeccions poden passar desapercebudes, ja que moltes d'elles no presenten símptomes», ha explicat Comunión, per la qual cosa «cal ser proactiu en la seva identificació».En aquest sentit, l'experta ha indicat que dues de cada tres clamidias no manifesten símptomes, per la qual cosa és «vital» que, davant qualsevol relació de risc, les persones acudeixin al dermatòleg per a poder activar els protocols i realitzar les proves pertinents.La pell és l'òrgan que més ràpidament manifesta el contagi de les ITS i ho fa a través de símptomes genitals i extragenitales, per la qual cosa correspon parcialment als dermatòlegs tractar aquest tipus d'infeccions, que «cada vegada reben més visites relacionades amb les ITS», segons Comunión.En aquest sentit, diversos dermatòlegs han demanat en el Congrés «un paper central d'aquests especialistes en el diagnòstic i maneig dels pacients i l'obligada implicació en la prevenció, diagnòstic i tractament de les ITS».Per part seva, la dermatòloga a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, Maria Ubals ha explicat que les ITS poden aparèixer en forma d'úlceres, berrugues o exantemas en parts del cos extragenitales.«El motiu d'aquestes reaccions més inusuals són la inoculació directa del microorganisme mitjançant petites erosions o per la disseminació de la infecció», ha concretat Ubals.En la trobada d'aquest any, els dermatòlegs de la AEDV han coincidit que és necessari identificar tractaments alternatius a l'antibiòtic tradicional, la azitromizina, ja que l'augment de les ITS i l'abús dels antibiòtics han donat lloc a ceps multiresistents.