Condemnada a tres anys per voler matar el marit a Mollerussa i intentar drogar-lo amb unes natilles

L'Audiència de Lleida considera que ha quedat provat que la dona va atacar el seu home amb la intenció de matar-lo

Actualitzada 05/06/2019 a les 14:16

L'Audiència de Lleida ha condemnat a tres anys de presó la dona que va intentar matar el seu marit, a casa seva, a Mollerussa. La Sala considera provat que la dona, «amb l'objectiu d'acabar amb la vida del seu home», el va colpejar amb una ampolla de cava al cap, després d'haver intentat drogar-lo posant-li pastilles en unes natilles, que l'home no es va arribar a prendre perquè tenien un gust «estrany». Tot i que la fiscalia i l'acusació particular demanaven una pena de vuit anys de presó, l'Audiència li ha aplicat l'atenuant de reparació del dany ja que la dona ha pagat gairebé 5.000 euros a l'home. A més, la sentència recull que l'acusada presenta trets de personalitat, tot i que en el moment dels fets sabia què feia i les conseqüències dels seus actes. L'agressió va passar el 5 de febrer de 2018 al domicili de la parella, al carrer Mestre Enric Subirós de la capital del Pla d'Urgell.Segons l'Audiència de Lleida, la dona, amb l'objectiu d'acabar amb la vida del seu home, va aprofitar que la filla que vivia amb ells no era a casa per intentar drogar-lo posant-li pastilles en unes natilles que l'home no es va arribar a prendre. Que després, sense abandonar el seu propòsit, va proposar al seu home banyar-se plegats, moment en què, en sortir de la banyera, el va tirar a terra i el va colpejar amb una ampolla de cava al cap i després amb un objecte contundent embolicat en una bossa de plàstic. L'home va quedar atordit i sagnant i finalment va aconseguir escapar i tancar-se en una habitació fins que van arribar els Mossos.Durant el judici, la dona va negar els fets i va dir que les natilles eren per a ella perquè es pren la medicació receptada pel psicòleg barrejada amb les postres. Va afegir que després van pujar a fer-se un bany al lavabo i que el seu marit la va agredir perquè ella es va negar a mantenir relacions sexuals amb ell.La Sala però, no ha cregut la versió de l'acusada i dona credibilitat als fets explicats per la víctima, que coincidien amb el relat dels forenses, que van declarar que les ferides que presentava el marit eren compatibles amb els fets que l'home havia relatat.La Sala també ha donat credibilitat a la declaració dels psicòlegs, que van dir que l'acusada té trets compatibles amb un trastorn de personalitat límit que la fa tendir a la manipulació i la mentida i que té falta d'empatia, però que és plenament conscient dels seus actes i de les seves conseqüències. La dona, en el seu dret a l'última paraula va assegurar que «mai» va voler matar el seu home ni arravatar-li el pare a les seves filles.L'Audiència de Lleida, a més de condemnar-la a tres anys de presó per un delicte de temptativa d'homicidi, ordena també a l'acusada que indemnitzi amb 5.000 euros al seu ja exmarit per les lesions patides i perquè l'home va haver de rebre tractament psicològic. La dona es troba en presó provisional per aquests fets.