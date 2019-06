Sanitat retira un medicament per la tensió per un error en la caducitat

Es tracta del fàrmac Amlodipino Vir 10mg, el lot N005

Actualitzada 05/06/2019 a les 18:09

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenat la retirada i devolució al laboratori d'un lot del medicament per la tensió arterial Amlodipino Vir 10mg, 30 comprimits, per un error en la data de caducitat. En concret, el lot afectat és el N005.El fàrmac està fabricat i distribuït pels laboratoris Indústria Química i Farmacèutica Vir, SA. El defecte detectat ha estat qualificat per l'Aemps com de classe 2 i consisteix en que en el cartonatge del fàrmac s'indica com a data de caducitat abril de 2021, quan la correcta seria març de 2022.Aquest fàrmac està indicat per a tractar la tensió arterial alta o un tipus de dolor de pit conegut com a angina de Prinzmetal o angina variant. En pacients hipertensió funciona relaxant els vasos sanguinis de manera que la sang flueix a través d'ells més fàcilment. En els casos d'angina, Amlodipino Vir millora l'arribada de la sang al múscul del cor, proporcionat més oxigen a aquest i evitant així el dolor.L'organisme dependent del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social insta a totes les comunitats autònomes a realitzar un seguiment de la retirada del lot afectat de Amlodipino Vir10mg en format de 30 comprimits.