Compra una peça d'escacs per 5 euros que podria valer més d'un milió d'euros

L'avi d'una família d'Edimburg va adquirir aquesta peça medieval el 1964

Actualitzada 04/06/2019 a les 16:28

Una família d'Edimburg, Escòcia, va descobrir que una peça d'escacs que havia estat guardada a la seva llar és part dels famosos Lewis Chessmen medievals i que havia estat perduda durant més de 200 anys.Durant 55 anys, aquesta família d'Edimburg ha estat en possessió d'una fortuna sense saber-ho, una peça d'escacs oblidada en un calaix el preu de la qual podria superar el milió d'euros.Segons informa la BBC, l'avi de la família va adquirir la figura, una torre blanca de 3,5 polzades, el 1964 per sis dòlars (una mica més de cinc euros) i, després de mig segle oblidada en un calaix, els seus familiars la van portar a una casa de subhastes per a taxar el seu valor i van descobrir que la peça compta amb més de 200 anys d'antiguitat.Així, la torre pertany a l'època medieval, més concretament al Joc d'Escacs de l'illa de Lewis, que consta 78 peces, catorze taulers i una sivella de bossa.Els Lewis Chessmen del segle XII, que van ser descoberts en 1831 a l'illa de Lewis, normalment estan exposats en el Museu Britànic i el Museu Nacional d'Escòcia.Segons va informar la casa de subhastes Sotheby's a través d'un comunicat de premsa, les peces d'escacs Lewis que van ser tallades a finals de segle XII i principi del XIII a Trondheim, Noruega.«Les peces d'escacs Lewis, estan impregnades de folklore, llegenda i d'una rica tradició de contar històries», diu el comunicat, agregant que són «un símbol important de la civilització europea».La peça serà subhastada el pròxim 2 de juliol, sent aquesta la primera vegada que se subhastarà un element d'aquesta col·lecció.