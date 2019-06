Cada persona llença al vàter 1,5 kg de tovalloletes i altres residus d'higiene personal a l'any

La campanya 'Estem creant un monstre' vol conscienciar de l'impacte del mal ús del sanitari, que «no és una paperera»

Actualitzada 05/06/2019 a les 16:33

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que a Barcelona cada any es recullen 4400 tones de residus sòlids, el que significa que cada ciutadà llença al vàter 1,5 quilos de tovalloletes humides i altres residus d'higiene personal com bastonets, cotonets i apòsits femenins. Amb l'objectiu de «conscienciar» de l'impacte d'aquests residus s'ha llençat la campanya 'Estem creant un monstre', que a través d'un anunci amb un to cinematogràfic, amb referents a pel·lícules d'intriga i por, pretén traslladar que «encara que no el veiem, estem creant un monstre que fa por, amb unes conseqüències concretes». Calvet ha indicat que la campanya, impulsada pel Govern amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que tindrà un cost d'1,5 milions d'euros, «vol traslladar a la gent la necessitat de la seva implicació activa en l'objectiu comú de la sostenibilitat i l'aprofitament dels recursos hídrics».La campanya pretén conscienciar dels efectes econòmics i ambientals que els residus tenen al sanejament, ja que els residus que es llencen al vàter van al clavegueram, als col·lectors en alta i a la depuradora. «En tot aquest camí ni es degraden ni es desfan, i es barregen amb les aigües residuals», ha exposat Calvet. En aquest trajecte es generen 'fatbergs', que són una massa compacte que provoca embussos i sobrecostos als sistemes de sanejament. Calvet ha insistit que les depuradores no tracten residus sòlids.A part de les dades de Barcelona, Calvet ha exposat també les d'altres depuradores corresponents al 2017. A la de Gavà Viladecans es van recollir prop de 244 tones de tovalloletes humides, a Manresa 17 tones i a Lleida 247. També ha explicat que el 2013 a Osona una de les 29 depuradores va tenir 17 incidències relacionades amb les tovalloletes. Calvet ha defensat que «la solució és anar a l'arrel del problema, evitar que aquests residus vagin al vàter, que no és una paperera».El conseller ha indicat que l'impacte econòmic de llençar aquests productes al vàter suposa uns sobrecostos d'entre 500 i 1000 milions d'euros a Europa, segons dades d'EurEau, la federació europea que aglutina associacions nacionals dels serveis d'aigua. Pel que fa a Catalunya, Calvet ha dit que els sobrecostos a les depuradores són difícils de quantificar, però que poden ser al voltant dels 150.000 euros en ciutats de 200.000 habitants.La primera alerta sobre l'impacte de les tovalloletes va tenir lloc el 2013, quan una bola de greix de 15 tones va col·lapsar la xarxa de clavegueram de Londres i van fer falta tres setmanes per resoldre la incidència. Darrerament a València s'han destinat més de 8 milions d'euros en retirar 5000 tones de tovalloletes que obstruïen dos quilòmetres d'un col·lector. A Múrcia el 2018 un tap de 350 quilos va provocar el desbordament d'un col·lector de la xarxa de clavegueram de la ciutat, segons informa el Departament de Territori i Sostenibilitat.