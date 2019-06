Les defenses valoren l'informe de la fiscalia com un «míting polític» amb «poca solidesa jurídica»

Lamenten que el ministeri públic no fa referències a drets fonamentals i que sustenti la rebel·lió «en la lectura de tuits»

Lamenten que no parlin de drets fonamentals

Els advocats Jordi Pina, Andreu Van den Eynde i Benet Salellas han criticat l'informe final de la fiscalia del Tribunal Suprem perquè consideren que és un «míting polític amb poca solidesa jurídica». «És una remissió constant a una hipòtesis preconcebuda, la fiscalia no ha guanyat cap partida», ha manifestat el lletrat de Junqueras i Romeva, que critica que per sustentar la rebel·lió es remetin «la lectura de tuits». Per la seva part, el lletrat Jordi Pina –que representa Sànchez, Rull i Turull- ha remarcat que Javier Zaragoza hagi fet referències «constantment» per negar l'existència de presos polítics. «Si no és un judici polític ni hi ha presos polítics, per què fa tantes referències ell sol», s'ha preguntat. Per la seva banda, el lletrat de l'equip de Cuixart, Benet Salellas, ha lamentat que la fiscalia «hagi perdut l'oportunitat històrica» de posicionar-se en la defensa del drets fonamentals. La setmana que ve totes les defenses tindran l'oportunitat de rebatre la fiscalia en els seus informes.Després de l'informe final de la fiscalia –exposat pels quatre fiscals de sala- les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart han sortit a valorar els arguments de l'acusació.El lletrat de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, ha tret pes a l'informe i ha dit que no creu que sigui «greu» per a les defenses. Ha criticat que es determini qui va cometre rebel·lió i qui no pel fet de fer tuits en favor de l'1-O i ha dit que la tesi de l'acusació «és molt dèbil». També ha lamentat que no faci referències als drets fonamentals i considera que ha extret de la prova d'aquests quatre mesos de judici unes conclusions «esbiaixades i raquítiques». Considera que es tracta d'un al·legat polític que no es pot sustentar en proves ni en «arguments jurídics». «La resta, són elucubracions que no se sustenten en proves, i ja em va bé», ha valorat per treure importància a l'informe final.Per la seva banda, Jordi Puna ha criticat que hagin hagut d'escoltar quatre informes diferents i ha dit que no és habitual en els judicis. També s'ha referit a la primera intervenció de Javier Zaragoza, negant que se'ls perseguís per la seves idees polítiques. «És més un míting amb poca rugositat d'un procés penal», ha dit. El lletrat també ha dit irònicament que es «congratulava» que la fiscalia no hagi inclòs les «escopinades» que alguns agents van relatar com un element per reforçar la rebel·lió.Per la seva banda, el lletrat de Cuixart, Benet Salellas, ha lamentat que la fiscalia no hagi exposat «una visió democràtica dels drets fonamentals» i considera que ha perdut una «oportunitat històrica» per fer-ho. També ha lamentat que no hagi fet cap referència al Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU i el dictamen que demanava alliberar immediatament Cuixart, Junqueras i Sànchez i ha dit que és un «dia trist» des de la perspectiva dels drets fonamentals. «La fiscalia espanyola tenia una oportunitat per demanar perdó pel que van fer les forces i cossos de seguretat a Catalunya i ha sortit a criticar la ciutadania i a criminalitzar el dret a protesta pacífica de la gent», ha manifestat.