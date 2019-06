La Guàrdia Civil intervé 627 exemplars vius de rèptils provinents del tràfic il·lícit

En el marc de l'operació 'Blizzard' per a combatre el comerç il·legal de rèptils han participat 22 països

Actualitzada 03/06/2019 a les 15:09

Actuacions destacades a Espanya

La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació 'Blizzard' coordinada per Interpol i Europol per a combatre el comerç il·legal de rèptils i en el qual han participat 22 països de tot el món, ha procedit a la detenció o recerca de 6 persones per trànsit d'espècies i per delictes relacionats amb l'incompliment del Conveni CITES.A nivell europeu, aproximadament 1.500 serps, llangardaixos i geckos vius van ser confiscats, derivant-se així mateix d'això un total de 12 arrestos, sis a Itàlia i sis a Espanya.A nivell mundial, l'operació 'Blizzard' va resultar en la confiscació de 4.419 animals vius, incloent 2.703 tortugues, 1.059 serps, 512 llangardaixos i geckos i 20 cocodrils i caimans. Les autoritats competents van confiscar 152 bosses, carteres, corretges, medicaments i taxidèrmies derivades de rèptils.En l'Estat espanyol s'han dut a terme un total de 217 inspeccions realitzades en establiments de venda d'animals, majoristes, col·leccionistes privats i transportistes.Així mateix, s'han formulat 25 denúncies per diferents infraccions de contraban, a la normativa de consum, comerç i venda d'animals, a la de sanitat animal i a la de medi ambient.Entre les aprehensions realitzades cal destacar la de 627 rèptils vius de nombroses espècies, algunes d'elles de gran valor ecològic, entre les quals es troben la tortuga mora (Testudo graeca), la tortuga gegant de Aldabra (Aldabrachelys gigantean) o la tortuga d'esperons africana (Centrochelys sulfata).Del desenvolupament de l'Operació, cal destacar les confiscacions dutes a terme en una granja clandestina de tortugues, en el qual es van localitzar nombrosos espècimens en situació irregular de diferents espècies. Cal destacar que ja l'any 2018, es va intervenir a Balears una granja de similars característiques, la qual cosa demostra l'alt interès que les tortugues, especialment determinades espècies, generen entre els col·leccionistes.Així mateix, s'han practicat nombroses confiscacions a Almeria i Murcia per la venda irregular de tortuga mora (Testudo graeca), espècie que gaudeix de la màxima protecció a nivell nacional i europeu i que a causa de la facilitat de la seva captura, unit al fet que a Espanya es troben algunes de les millors poblacions d'aquesta espècie a Europa, resulta objecte de desig per nombrosos col·leccionistes.D'altra banda, s'han produït diverses confiscacions en granges de rèptils registrats de forma legal. No obstant això, en moltes ocasions darrere d'aquesta activitat legal se situa un comerç al marge de la normativa vigent, que aprofita les instal·lacions i els coneixements emprats en espècies comunes per a desenvolupar activitats il·lícites sobre espècies més estranyes i per tant més valuoses en el mercat negre.Finalment, s'han detectat altres irregularitats relacionades amb l'absència de permisos per a mantenir nuclis zoològics, per no gestionar correctament els residus generats per l'activitat, o per no mantenir les adequades condicions higiènic-sanitàries dels animals, la qual cosa demostra que en moltes ocasions el mercat il·lícit utilitza als animals com a mers objectes de transacció econòmica, respecte dels quals no existeix cap preocupació sobre el seu estat de salut.