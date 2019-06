L'alcaldable de Vox a Alfarràs deixa el partit i es declara independentista

Antonio Jiménez assegura que es va sentir «enganyat» per la formació i afirma que no coneixia la seva ideologia

En política, els canvis d'un partit a un altre d'idees contraposades no és cap cosa estranya. És el cas d'Antonio Jiménez, alcaldable de Vox per a l'alcaldia d'Alfarràs, al Segrià, que ha renunciat a formar part del partit utltradretà i s'ha declarat independentista en una entrevista a Emun fm, la ràdio local que aplega els municipis d'Albesa, Alfarràs, Alguaire, Almenar, Corbins i Torrefarrera.Antonio Jiménez, el gitano que es va presentar per a les eleccions municipals el 26 de maig per Vox, ha renunciat a seguir representant el partit i ha demanat perdó als catalans i a l'ètnia gitana per «haver-los decebut» sumante-se al partit de Santiago Abascal.Jiménez, que és president de l’Acció Social Alfarràs, assegura en l'entrevista que es va sentir «enganyat» pel partit i afirma que no coneixia la ideologia de la formació d’extrema dreta. «Em van dir que no estaven en contra del poble gitano, dels immigrants, i m'he adonat que sí que estan en contra d'aquests col·lectius», afirma Jiménez.A més a més, el que era candidat a l'alcaldia d'Alfarràs assegura que «les meves idees són catalanistes. El meu cor és independentista. Estimo als polítics presos. Conec a Oriol Junqueras, a Raül Romeva i em dol haver-los defraudat». Per aquest motiu, no ha dubtat en demanar perdó.Jiménez es planteja, de moment, deixar la política tot i que no descarta tornar a Esquerra Republicana d’Alfarràs. Tot i que per ara seguirà com a president de l’Acció Social Alfarràs donant suport al poble i a la gent necessitada.